Coronavirus, c’è forse una nuova speranza per fronteggiare l’emergenza. Come annunciato da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, domani via alla sperimentazione col farmaco Avigan.

Rimedio al coronavirus, c’è forse un’altra speranza oltre al Tocilizumab. Si tratta dell’Avigan, altro farmaco che potrebbe rallentare l’emergenza sanitaria e per il quale è arrivato anche l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco.

Come rivelato da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, la sperimentazione del suddetto medicinale partirà proprio domani: “La buona notizia – ha riferito in conferenza stampa – è che il nuovo farmaco ora potrà essere testato grazie all’intervento dell’assessore Davide Caparini, dal presidente dell’Aifa e dalle nostre sollecitazioni a Roma”.

Da lì l'annuncio: "La sperimentazione inizierà domani e speriamo che questa sia la soluzione giusta. Speriamo che dia buoni risultati che che contribuisca a eliminare questo maledetto virus". Fontana poi fa trapelare il proprio ottimismo nonostante il momento critico: "Sono convinto che ne usciremo presto, sarà impegnativo ma ce la faremo". Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, il dottor Brusaferro: "Sono preoccupato per il Sud, vi spiego" Fontana ha poi avuto un pensiero in particolare per il paziente 1 definitivamente guarito: "E' una bella notizia. Mattia ci ha lanciato un messaggio estremamente importante. Ora ci dice due cose fondamentali: la prima è di stare a casa in quanto è l'unico modo per evitare che l'epidemia si diffonda, così da scongiurare che non ci siano letti disponibili per tutti negli ospedali. La seconda è un appello ai media: lasciatelo tranquillo, ora deve ritrovare serenità".

