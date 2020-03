Per l’emergenza Coronavirus presto avremo anche i droni che controlleranno gli spostamenti: c’è il via libera da parte dell’ente nazionale aviazione

Dopo il lockdown e le ulteriori misure restrittive imposte dal governo, ora potrebbe arrivare uno strumento per controllare gli spostamenti e far rispettare le norme del decreto. Alcuni comuni già nei giorni scorsi avevano cominciato ad utilizzare i droni per monitorare tutti i movimenti delle persone all’interno del proprio territorio, ma ora è arrivato anche il via libera ufficiale da parte dell’Enac. Con una nota inviata ai Ministeri dell’Interno, dei Trasporti e della Giustizia, allo Stato Maggiore dell’Aeronautica, all’Enav, all’Associazione Italiana Nazionale dei Comuni italiani e ai Comandi della Polizia Locale, si dice che, nell’ottica di garantire il contenimento della diffusione del Coronavirus, i droni saranno autorizzati a volare.

Coronavirus, droni per controllare gli spostamenti: come funzionerà il monitoraggio

E’ una svolta importante per l’Italia, nella lotta al Coronavirus. Una misura usata anche in Cina, che ha prodotto effetti sicuramente benefici per far rispettare la legge. Fino al prossimo 3 aprile la Polizia Locale potrà usufruire dei droni, di massa inferiore ai 25 kg, impiegati per le attività di monitoraggio, “senza procedere alle operazioni di registrazione e identificazione”. L’Enac stabilisce che i mezzi aerei possano essere pilotati da remoto, se il pilota riesce a tenere un contatto visivo con essi, anche su aree urbane dove c’è poca popolazione che potrebbe essere esposta al rischio d’impatto. Sono già diversi i comuni che ne stanno facendo uso: a Roma, ad esempio, grazie a questo tipo di monitoraggio sono state denunciate 40 persone in transito.

