Coronavirus, il dottor Silvio Brusaferro lancia l’allarme per il Sud Italia. Il direttore dell’Istituto superiore di sanità intervenuto ne ha parlato in conferenza stampa durante il nuovo bollettino medico.

Coronavirus, c’è preoccupazione per il Sud Italia. A riferirlo in conferenza stampa, durante il classico bollettino medico, è stato direttamente Silvio Brusaferro, direttore dell’Istituto superiore di sanità intervenuto al fianco di Angelo Borrelli.

Coronavirus, l’avviso del dottor Brusaferro

C’è allerta a causa delle troppe persone ancora in giro malgrado anche le ultime ordinanze. Ecco quanto riferito dal medico dell’ISS: “I numeri da un un lato ci confortano, ma dall’altro devo esprimere anche la mia preoccupazione. L’altra volta leggevo i giornali e mostravano strade piene di gente. Situazioni che non vediamo in altri contesti”.

Brusaferro si augura che si sia trattato dei casi isolati, altrimenti il rischio sarebbe enorme: “Non so se fossero degli episodi singoli che ho visto durante la rassegna stampa, e quindi non posso darvi una testimonianza, o più una tendenza. Ma se non rispettiamo l’atteggiamento rigoroso nazionale, potrebbe esserci una concreta possibilità che le curve non prendano la direzione che vogliamo.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Oms a favore delle attività sportive: sono fondamentali

Da lì l’appello del professore: “Le dinamiche non risentono della latitudine ma dei nostri comportamenti. In qualche modo siamo anche un po’ artefici della curva. Il mio è un appello a ricordare che non è un problema geografico o storico, il virus non guarda la latitudine ma si trasmette da persona a persona. E dove riduciamo il distanziamento social, questo si trasmette. Questi dati devono rassicurare ma non devono darci illudiamo, dobbiamo essere attenti e rigorosi. La curva rappresenta in maniera cronometrica e obiettiva i nostri atteggiamenti”.

Conferenza stampa del 23 Marzo 2020 ore 18.00 🔴 Siamo in diretta dalla nostra sede per fare il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus con il Capo DIpartimento Borrelli 👇 Pubblicato da Dipartimento Protezione Civile su Lunedì 23 marzo 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24