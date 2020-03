Coronavirus: il bando lanciato dal Governo per l’assunzione di medici e infermieri militari ha ricevuto già 7500 domande. Ad annunciarlo è Lorenzo Guerini.

Vista l’emergenza causata dalla pandemia da Coronavirus, il Governo ha lanciato, insieme al decreto, un bando per l’assunzione temporanea (di un anno) di medici e infermieri militari. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha annunciato a Skytg24 che le domande per il bando hanno già raggiunto, in pochi giorni, quota 7500. Questo dimostra una concreta volontà di mettersi in gioco – sostiene Guerini, le cui parole sono riportate da Skytg24 – da parte del personale medico italiano.

Il Governo sta intanto lavorando al fine di inserire il nuovo personale a disposizione tra 15 giorni. Verranno dapprima svolte le selezioni, poiché il numero di domande è veramente alto, e, successivamente, si lavorerà per inserire il personale nel minor tempo possibile.

Italia: pronti nuovi 300 medici per far fronte al Coronavirus

Sono già molti, spiega il ministro Guerini a Skytg24, i medici e gli infermieri che stanno operando in tutto il Paese, in particolare al Nord. A questi, si affiancheranno circa 300 medici e infermieri, pronti a mettersi a disposizione per un anno. Il Governo, fa sapere Lorenzo Guerini, valuterà se sarà il caso di aumentare ancora questi numeri. Nel corso del suo intervento, il ministro della Difesa ha poi lanciato un appello molto importante: quello di bloccare le polemiche, affinché ci sia un confronto serrato tra Governo e Parlamento. In questo momento di crisi è importante viaggiare sulla stessa direzione al fine di uscire il prima possibile da questo stato di emergenza. L’appello del ministro, come riporta Skytg24, è dunque quello di lavorare insieme, serrando il più possibile le polemiche.

