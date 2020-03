Coronavirus: Luigi Di Maio ha annunciato l’arrivo del primo aereo Antonov a Pratica di Mare. Fondamentale l’aiuto della Russia contro il CoVid-19.

La Russia offre all’Italia un grande supporto alla lotta contro il Coronavirus. Il primo dei nove aerei Antonov è arrivato a Pratica di Mare. Ad annunciarlo è il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. Il supporto, che arriva direttamente dalla Russia, porterà in Italia circa otto squadre di medici e infermieri, per combattere l’epidemia del Coronavirus. Il nostro sistema sanitario, in particolar modo quello della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Piemonte riceverà dunque un grande aiuto dalla Russia per sconfiggere il CoVid-19. Non solo staff sanitario: Di Maio annuncia che sugli aerei sarà presente anche materiale utile per la lotta al Coronavirus. La Russia porterà in Italia anche mascherine, ventilatori polmonari e altri materiali fondamentali per i nostri medici.

Coronavirus, Di Maio: “Senza questi aiuti non ce l’avremmo fatta”

Il lavoro, annuncia il Ministro Di Maio, è stato portato avanti dalla collaborazione tra il Ministero degli Esteri, la presidenza del consiglio e la Federazione russa, a cui vanno i ringraziamenti del Ministro degli Affari Esteri per il prezioso contributo offerto al Paese. Il Presidente Putin sta dimostrando un concreto sostegno nei confronti dell’Italia e il suo appoggio, in questo difficile momento, è fondamentale. In chiusura, il Ministro ha voluto ribadire che non siamo soli e che molti Paesi stanno offrendo il loro contributo. “Senza questi aiuti – annuncia Luigi Di Maio – sarebbe impossibile vincere la guerra al Coronavirus“.

