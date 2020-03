Stato di emergenza anche in Italia: il Coronavirus si estende a macchia d’olio e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. Il Governo, intanto, ha allargato la zona rossa a tutto il territorio nazionale. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

Lunedì 23 marzo

09:30 – Crollano anche le borse asiatiche, con Hong Kong che apre con un -5,02%. Segnali di ripresa per Tokyo con il rinvio delle Olimpiadi.

09:28 – Forte calo delle borse europee. Piazza Affari apre con -2%, ma crollano anche Francoforte (-4,4%), Parigi (-4,44%) e Londra (-4,38%).

08:00 – Gli Emirati Arabi sospendono tutti i voli passeggeri, compresi quelli in transito a causa dell’epidemia di Coronavirus. Stessa misura per la compagnia Emirates, che aveva annunciato di voler mantenere attivi solamente alcuni voli per il rimpatrio.

07:57 – Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, riferisce di un colloquio con il presidente cinese Xi Jinping. Trump ha dichiarato: “Sono un pò arrabbiato con la Cina”, ma ha confermato il suo rispetto per il leader cinese.

07:53 – Si va verso i 340mila casi nel mondo. I decessi invece si avvicinano ai 15mila, con già 14.700 morti nel mondo intero.

Domenica 22 marzo

23:50 – Due colossi dell’industria italiana, Pirelli e Luxottica, hanno deciso autonomamenmte di sospendere tutta la loro attività produttiva in Italia.

23:30 – Il ministro Francesco Boccia su Rete4 ha esaltato i dati relativi allo sforzo della sanità per l’emergenza Coronavorus: “Oggi abbiamo raggiunto 8000 posti in terapia intensiva. Questo è un miracolo”.

23:00 – Il presidente Trump ha annunciato di aver ordinato protezione civile Usa la realizzazione urgente di ospedali di campo. In tutto 4000 posti letto nei tre Stati più colpiti: California (2000 posti), New York (1000 posti) e Washington (1000 posti).

22:30 – Tra i decessi di oggi attribuibili al Coronavirus c’è anche quello del 74enne Giuseppe Vecchietti. Era stato tra i fondatori della Protezione Civile di Codogno, il paese del Lodigiano nel quale è stato accertato il primo caso in Italia-

22:00 -Una delle conseguenze più tangibile dell’emergenza Coronavirus a New York è la perdita dei posti di lavoro. Sono più di 1500 i dipendenti di negozi e ristoranti licenziati negli aeroporti newyorchesi.

21:20 – Sono 20 (su 24 tamponi) le persone positive al Covid-19 nella casa di riposo ‘Come d’incanto’ di Messina. Ma gli ospiti sono in tutto 71 e gli operatori 16, quindi moti attendono ancora una risposta.

21:00 -Nonostante i dati lievemente in calo di oggi per i contagi e i decessi, il virologo Roberto Burioni invita alla calma: “Un segno molto tenue – ha detto a ‘Che tempo che fa’ – e dobbiamo essere ancora più rigorosi”.

20:00 – Il premier Conte ha firmato il decreto con tutte le attività produttive e di servizi che possono rimanere aperte. Qui l’elenco completo.

19:30 – Secondo le ultime in arrivo da Roma, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Decreto con le nuove misure restrittive per l’emergenza Coronavirus.

19:00 – I numeri del contagio in Gran Bretagna salgono giorno dopo giorno. Il punto della situazione nelle parole del Premier, Borsi Jonhson.

18:15 – Durante la conferenza stampa, Borrelli ha affermato che 12 uomini della Protezione Civile sono risultate positive al Coronavirus. Borrelli stessso è stato sottoposto al tampone, ma è risultato negativo

18:00 – Il bollettino di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile: “oggi abbiamo 952 guariti in più (totale 7024), 3.957 positivi in più (46.638 totali), 3mila in terapia intensiva, 651 deceduti“

17:30– Nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza e dal Ministro dell’Interno Lamorgese: stop a tutti gli spostamenti non necessari dai propri Comuni

17:00 – Positivo anche il tenore spagnolo 79enne Placido Domingo

16:30 – L’Avigan non è disponibile in Europa ed in America, solo in Asia. Il comunicato dell’AIFA sul farmaco giapponese.

15:40 – Vicepresidente Lombardia Sala: “Da domani, alloggi a disposizione di coloro che non hanno la possibilità di isolarsi in casa”

15:10 – Emirates, da mercoledì 25 marzo bloccati tutti i voli passeggeri: lo ha annunciato la compagnia sul proprio sito

14:30 – A Udine, un 19enne fermato 6 volte dalla Polizia

13:50 – Le mascherine sono ormai un simbolo della lotta alla pandemia. Quali sono e come vanno utilizzate

13:20 – Fontana: “Questa mossa restrittiva è drastica. Più di così non possiamo fare“: il Presidente della Lombardia chiede ora uno sforzo in più da parte dei cittadini

12:40 – Di Maio: “Presto arriveranno grossi carichi di mascherine”

12:10 – Si avvicina la Pasqua: scatta la paura per un nuovo esodo

11:30 – Ecco 10 regole per proteggere le nostre case

10:39 – In Israele sono 945 i casi di persone infette da Covid-19. Ben venti sono ricoverati in terapia intensiva in gravi condizioni.

10:33 – Denunciati ad Alessandria 11 persone, dopo essere state colte a festeggiare un compleanno in giardino.

09:55 – Positivo al Coronavirus anche il sindaco di Cremona.

09:49 – Crescono esponenzialmente i contagi da Coronavirus in Gran Bretagna. Si contano, infatti, oltre 5.000 casi di cui 233 morti e 65 casi di guarigione.

09:46 – El Salvador in quarantena. La nazione dell’America Centrale ha deciso di mettere i quarantena tutti i propri cittadini per i prossimi 30 giorni.

07:46 – Registrato in Colombia il primo decesso da Coronavirus. Il defunto è un tassista di 58 anni. Intanto nel paese sudamericano si contano 210 casi di contagio.

02:15 – Gli Stati Uniti d’America salgono al terzo posto per il numero di contagi, con oltre 25.000 casi di contagio da Covid-19.

Sabato 21 marzo

23:30 – Chiusura di tutte le attività produttive non essenziali per la vita del Paese. Ecco cosa ha appena annunciato il Premier Conte.

22:40 – Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, ha avvisato il Paese: “Stanno per arrivare giorni molto difficili. Il governo farà ciò che è necessario, quando è necessario e dove è necessario”.

22:20 – Gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University parlano chiaro: 303.001 i casi di contagio da Coronavirus nel mondo e le vittime sono 12.950. Invece le persone guarite sono oltre 91 mila.

22:00 – Avigan, così si chiama il nuovo farmaco usato dal Giappone contro il coronavirus. Potrebbe arrivare anche in Italia.

21:35 – Vladimir Putin è pronto a inviare in Italia specialisti e macchinari per contrastare l’epidemia di Covid-19. Oggi lunga telefonata tra il presidente russo e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

21:15 – In Italia come in Francia da oggi Amazon accetterà solo gli ordini ritenuti di “alta priorità”, partendo dai prodotti per l’igiene e per la pulizia della casa.

21:00– Deceduta la madre di Piero Chiambretti: l’anziana donna, così come il figlio, era positiva al Coronavirus

20:45 – Due casi di positività al Milan: si tratta di Paolo Maldini e del figlio Daniel, oggi calciatore rossonero

20:30– Nuova ordinanza in Lombardia: chiusura di tutte le attività non di primaria necessità, niente sport all’aperto

20:00- Deceduto il padre del “paziente 1“, il 38enne di Castiglione d’Adda, nel lodigiano, primo caso positivo in Italia

19:30– La quarantena degli italiani nelle proprie case sarà raccontata in un docufilm

19:10 – Juventus, Dybala e la compagna positivi al Coronavirus. Qui l’immagine che conferma il responso.

18:40 – Coronavirus, bollettino province: Bergamo in cima, Ragusa ultima. Qui la tabella completa.

18.10– Borrelli: “52 medici specialisti arriveranno a Cremona per aiutare la Lombardia”

18:00– Il bollettino da parte del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: “793 morti in più rispetto a ieri, 4.821 persone contagiate nelle ultime 24 ore. In totale sono 42.681 i contagi e 4.825 il totale dei decessi. 943 guariti in più. 22 116 senza sintomi, 2857 in terapia intensiva”

17:45– Salgono a oltre 21.500 i casi positivi in Germania, le vittime ad oggi sono 70

17:30 – Bollettino Lombardia: 546 persone morte nelle ultime 24 ore. I numeri sono davvero gravi: qui per i dettagli.

16:50 – Farnesina, nella giornata di oggi dovrebbero arrivare 3 milioni di mascherine: lo ha appreso l’ANSA

16:30 – Il Premier Conte annuncia: “Oltre 3500 volontari a bando medici“.

15:50 – Lettera di 243 sindaci della provincia di Bergamo rivolta al Premier Conte: “Dobbiamo fermarci per davvero”

15:20 – La virologa Gismondo sul virus: “Potrebbe essere mutato“.

14:55 – Fila ai supermercati, che svolta: nasce l’app per monitorare la coda in tempo reale.

14:15 – Il patologo Silvestri rassicura tutti: “Ecco 10 motivi per essere ottimisti“.

13:40 – Arriva l’appello dei medici bresciani al Governo: “Chiudete tutto, così non reggiamo“.

13:05 – Trema anche la Spagna: rispetto a ieri, si registrano altri 1.848 casi positivi e oltre 100 morti. >>> LEGGI L’ARTICOLO

12:40 – Importantissimo annuncio da parte del dottor Paolo Ascierto: “Ecco tempi e costi per il vaccino“.

12:18 – Arriva da Singapore l’app anti-contagio. Si tratta di Trace Together e permette di contenere la diffusione del virus. Leggi l’articolo.

11:20 – Da oggi basta un Whatsapp o una mail per le ricette mediche. >>> LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO

10:50 – Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute: “Pronti a seguire l’esempio di Seul. La Corea del Sud ha limitato i contagi individuando i soggetti positivi e siamo pronti a seguire anche noi questa strada”.

10:15 – Ci sono i primi 2 decessi anche a Singapore: lo ha annunciato il ministero della Sanità.

09:45 – Sono 275 mila i casi di positività nel mondo, mentre le vittime complessive sono quasi 11.400.

09:20 – A Roma arriva un nuovo divieto firmato dalla sindaca Raggi in queste ore.

08:45 – A Milano si registrano lunghe code davanti ai supermercati questa mattina. Il giro di vite del Governo ha mandato in tilt la popolazione che dalle 06.30 attendeva l’apertura delle porte.

08:30 – Complessivamente nel mondo i casi di Coronavirus sono al momento 275.434, con 11.399 vittime. A riportarlo la Johns Hopkins University di Baltimora.

08:00 – Il Governatore dello Stato di New York ha dichiarato che il 100% dei lavoratori deve rimanere a casa per contenere l’emergenza coronavirus. Saranno esentati solo gli operatori in prima linea e i trasporti pubblici.

07:10 – Tornano ad aumentare i contagi in Corea del Sud con 147 nuovi casi nella giornata di venerdì. Sono state registrate anche 8 nuove vittime per un totale che supera quota 100 (102).

06:30 – Per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi contagi da Coronavirus interni. Sono invece 41 i casi di positività importati dall’esterno.

