Con gli italiani bloccati in causa a causa dell’epidemia da Coronavirus, andiamo a vedere cinque soluzioni su come evitare il prelievo forzoso.

L’emergenza coronavirus ha colpito più parti più parti d’Italia, e per evitare l’inalzamento dello spread, in molti pensano ad un prelievo forzoso sui conti correnti anche come una soluzione per il Governo.

Oggi vi porteremo a scoprire alcune soluzioni sul come evitare tutto ciò legalmente.

Ci troviamo di fornte ad una situazione seria, infatti l’epidemia del Coronavirus ha colpito il paese intero, mettendolo in ginocchio. Inoltre ancora si deve raggiungere il picco e di conseguenza si fatica a vedere una luce in fondo al tunnel.

Infatti sono tre le situazioni serie che il nostro paese si trova ad affrontare:

La situazione sanitaria-pandemica : Infatti l’emergenza da Covid-19 ancora deve rientrare, si fatica a contenere l’epidemia e per questo si procede all’inasprimento delle regole.

: Infatti l’emergenza da Covid-19 ancora deve rientrare, si fatica a contenere l’epidemia e per questo si procede all’inasprimento delle regole. Quella Economico-Politica : dovuta soprattutto alla grande necessità di risposte per evitare di andare incontro ad una rcessione da annali, con una perdita del PIL del 2-3%.

: dovuta soprattutto alla grande necessità di risposte per evitare di andare incontro ad una rcessione da annali, con una perdita del PIL del 2-3%. Il clima di tenuta sociale del popolo: con la situazione che inizia a riscaldarsi, anche grazie a qualche avvisaglia nelle carceri italiane.

Come evitare il prelievo forzoso: le cinque soluzioni

Così tra gli italiani inizia a nascere un dubbio principale, ossia cosa fare con i soldi sui propri conti correnti. La paura più grande è quella di finire come la Grecia, dove furono bloccati i prelievi agli sportelli. Inoltre non bisognerebbe nemmeno essere fenomeni dell’economia per capire che ci sarebbe la possibilità che i conti dello stato possano espolodere e così la strada del Prelievo Forzoso è una delle più percorribili.

Andiamo quindi a vedere cinque strade per evitare il prelievo forzoso dal proprio conto corrente:

Investire in strumenti finanziari emessi da società c on sede al di fuori dell’Eurozona , così lo Stato Italiano non potrà toccare quei soldi.

emessi da società c , così lo Stato Italiano non potrà toccare quei soldi. Diversificazione dei risparmi : una soluzione sempre verde, con l’accortezza di evitare le polizze vita e gli Etf. Una delle soluzioni ideali sarebbe investire nel mercato immobiliare, ma con la “Patrimoniale” sarebbe uno sforzo inutile.

: una soluzione sempre verde, con l’accortezza di evitare le polizze vita e gli Etf. Una delle soluzioni ideali sarebbe investire nel mercato immobiliare, ma con la “Patrimoniale” sarebbe uno sforzo inutile. Investire nell’Oro : ma in questo caso si dovrebbe avere grande conoscenza del mercato dell’Oro, per evitare grosse perdite di valore.

: ma in questo caso si dovrebbe avere grande conoscenza del mercato dell’Oro, per evitare grosse perdite di valore. Essere clienti di una banca con sede al di fuori dell’Eurozona : Infatti essere clienti di un istituto extra-UE, non prevede ventuali interventi da parte del nostro legislatore. Però bisognerebbe sempre verificare la: solidità morale, patrimoniale, storica e gestionale dell’istituto scelto.

: Infatti essere clienti di un istituto extra-UE, non prevede ventuali interventi da parte del nostro legislatore. Però bisognerebbe sempre verificare la: solidità morale, patrimoniale, storica e gestionale dell’istituto scelto. Fare una scorta di contanti: l’ultima soluzione è anche la più semplice. Si potrebbe infatti provare a cointestare conti già aperti tra più familiari dello stesso nucleo.

L.P.

