Domenica segnata da un meteo caratterizzato dal freddo siberiano. Il capovolgimento meteorologico si completerà già dal mattino, con piogge e venti forti.

Lo avevamo annunciato già nella giornata di ieri, ed oggi avremo la conferma del capovolgimento meteo. Infatti il bel tempo che lasciava presagire un ingresso anticipato della primavera, dovrà parcheggiarsi momentaneamente, dando spazio alle correnti fredde provenienti direttamente dalla Russia.

Dopo un lungo percorso, queste correnti fredde giungeranno in Italia, portando con sè freddo, piogge e venti gelidi. L’impatto maggiore, come detto, lo avrà nella giornata odierna, che si aprirà con piogge su gran parte della penisola. Sulle regioni del Centro-Nord, la Bora ed i venti di grecale la faranno da protagonisti.

Inoltre i cieli risulteranno grigi e minacceranno spesso pioggia. Torna la neve sui rilievi alpini. A Nordovest le piogge si prolungheranno fino a raggiungere le regioni centrali come: Marche, Umbria, Abruzzo e zone interne del Lazio. Situazione omologa anche al Sud Italia, dove però il maltempo sarà correllato ad un ciclone proveniente dall’Africa.

Meteo, freddo da nord a sud durante questa domenica

Così durante questa giornata domenicale avremo un netto peggioramento metorologico, come detto segnato dalle correnti fredde provenienti direttamente dalla Russia. Il maltempo si diffonderà in tutta italia, da Nord a Sud, con cieli grigi, precepitazioni e temperature che si abbasseranno. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sulla penisola regione per regione.

Sulle regioni del Nord Italia sin dal mattino i cieli risulteranno molto nuvolosi su gran parte delle regioni. Le precipitazioni partiranno dal Triveneto e dalla fascia prealpina, per poi diffondersi sulle restanti regioni con l’evolversi della giornata. Le temperature scendono, con massime introno agli 11 ed ai 16 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, rispetto alla giornata di ieri si avrà una nuvolosità in costante aumento. Con l’arrivo del pomeriggio, inoltre si inizieranno a verificare le prime precipitazioni tra Marche, Umbria, Abruzzo e zone interne del Lazio. Anche qui le temperature caleranno di un paio di gradi, con massime che oscilleranno tra i 15 ed i 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia la nuvolosità continuerà ad aumentare dal mattino fino alla sera. Sul Meridione colpirà soprattutto un ciclone proveniente dall’Africa, che si abbatterà sulle regioni meridionali portando cieli cupi e locali precipitazioni. Le temperature qui risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 14 ai 18 gradi.

L.P.

