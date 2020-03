Emergenza Coronavirus, chi resta aperto e chi no: le ultime disposizioni del governo illustrate dal premier Conte stringono il campo

Emergenza Coronavirus, chi resta aperto e chi no dopo le ultime decisioni del governo? In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, le parole del premier Conte sono chiare: “Chiuderemo sull’intero territorio nazionale ogni attività produttiva non essenziale”. E ha spiegato che in quesdto momento tutti gli italiani devono resistere, in attesa di giorni migliori.

In concreto cosa significa? In giornata insieme a tutti i ministeri competenti, alle Regioni e ai sindacati è stata definita la filiera dei servizi essenziali. Ci saranno senza dubbio industria alimentare e delle bevande, agricoltura, pesca. Allo stesso modo tutto il comparto energetico, le fabbriche che producono medicinali e prodotti per la pulizia della casa.

E ancora, aperti tutti i supermercati, i negozi di alimentari e di generi di prima necessità senza nessuna restrizione sui giorni d’apertura. Aperte farmacie e parafarmacie, funzioneranno i servizi di informazione e della comunicazione. Saranno inoltre assicurati i servizi postali, assicurativi, bancari, finanziari e assicurati tutti i trasporti.

Conte e Di Maio spiegano il decreto, le opposizioni sono state ascoltate

Come ha spiegato Conte, “rallentiamo il motore produttivo del paese ma non lo fermiamo. Una decisione facile che si rende necessaria oggi per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia”. Gli fa eco il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio su Facebook: “Una misura necessaria da prendere. Perché è evidente a tutti che il governo deve avere una sola priorità: tutelare la salute di ogni singolo cittadino italiano. E va fatto con ogni strumento, ordinario e straordinario”

Dall’opposizione Matteo Salvini, che nel pomeriggio aveva rivolto cinque richieste al presidente della Repubblica commenta: “Finalmente, dopo troppi giorni persi, ci hanno ascoltato sulla chiusura delle fabbriche”. E Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia): “Questa è la politica dei piccoli passi applicata alla pandemia Coronavirus”.

Emergenza coronavirus, lista attività ancora aperte e quelle che devono chiudere

Rimaniamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto, con l’elenco completo delle attività aperrte.

