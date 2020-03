Emergenza Coronavirus, 10 regole per comportarsi entrando in casa e uscendo di casa? Norme dettate dalla logica e dal buon senso per ridurre i rischi

Emergenza Coronavirus, un decalogo di buone regole per ridurre al minimo i rischi di contagio. Perché anche se gli appelli per invitare tutti a rimanere in casa stanno facendo effetto, la prevenzione non basta mai. Ecco quindi alcuni consigli per evitare di espandere l’epidemia.

Partiamo da chi entra in casa. La prima regola, fondamentale, è che non è pensdabile di fare una disenfezione totale ma solo di limitare i rischi. Quindi, in ordine sparso, quando entriamo in casa dopo essere stati fuori, non tocchiamo nulla prima di esserci lavati. Togliamoci le scarpe prima di entrare e tofliamoci gli indumenti esterni (giubbotti, sciarpe, berretti, guanti) infilandoli in un certino o sacco per la bianceria. Andranno lavati almeno a 60° in lavatrice.

E ancora, lasciate chiavi, portafogli, borse, monete in un contenitore all’ingresso. Disinfettate gli occhiali e il cellulare, o altri device, con il sapone o l’alcol. E pulite tutte le superfici di quello che avete protato fuopri (come le borse per la spesa) con la candeggina prima di metterle via. Se avete indossato guanti sterili, buttateli in un cestino e lavatevi subito le mani. Infine se avete portato fuori il vostro animale domestico, disinfettategli subito le zampe non appena rientra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus: ecco come fare la spesa senza fare la fila

Coronavirus, questo invece è il decalogo per chi esce di casa:

1. Quando uscite, indossate sempre una giacca con le maniche lunghe (considerando la stagione, non sarà difficile).

2. Se indossate la mascherina, mettetela solo quando state uscendo.

3. Non insossate orecchini, anelli e bracciali. Se i capelli sono lunghi, raccoglieteli.

4. Se non indossate i guanti sterili, portate con voi delle salviette per coprire le superfici di ciò che toccate e poi gettatele nei cestini.

5. Se usate fazzoletti di carta, accartocciateli bene e buttateli in un cestino possibilmente chiuso.

6. Se starnutite o tossite e non avete un fazzoletto, usate il gimoto piegato per attutire.

7. Cercate di non utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti.

8. Provate a non pagare in contanti. Se lo fate, disinfettate subito le vostre mani.

9. Lavatevi le mani dopo aver toccato qualsiasi superficie esterna oppure oggetti. Portatevi sempre dietro del gel dinsifettante.

10. Se uscite con il vostro cane, cercate di non lasciarlo strofinare sulle superfici esterne.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24