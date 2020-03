Coronavirus, cosa succederà in estate? Risponde al quesito Pierpaolo Sileri, vice ministro della salute intervenuti ai microfoni de La Repubblica. Ecco cosa prevede il governo.

In estate la problematica coronavirus persisterà, ma sarà assolutamente più ridotta e del tutto controllabile. Parola di Pierpaolo Sileri, vice ministro della salute, intervenuto ai microfoni de La Repubblica oggi in edicola.

Coronavirus in estate, la previsione del governo

Quando gli si chiede se la questione si dilaterà anche nei mesi estivi, il referente politico tranquillizza con la seguente risposta: “Fino a quando non avremo un vaccino o la popolazione non sarà vaccinata per immunizzazione acquisita rischiamo casi di rientro, ma saranno piccoli picchi ciclici controllabili. Niente confronto a quello che stiamo vivendo in queste ore”.

Al momento non è dato sapere di preciso quando si risolverà del tutto la vicenda. “Per saperlo dobbiamo aspettare la prossima settimana. Ma le precauzioni di rarefazione sociale dovranno restare ancora a lungo”, riferisce Sileri.

Nel frattempo soffre la Lombardia sotto assedio. Ma Sileri non crede nell’ipotesi di un virus mutato o più aggressivo: “È probabile che da lì siano partiti uno o due focolai con diversi pazienti poco sintomatici che hanno innescato una crescita esponenziale. Ricordiamoci che a essere colpite sono anche le aree limitrofe: Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche. Tutto è partito da lì”.

Istituzioni fiduciose per l’emergenza Covid-19

Tuttavia c’è fiducia nel governo affinché il peggio stia per passare. Secondo le previsioni dello Stato, il picco di contagiati e deceduti dovrebbe essersi accumulato proprio in questi giorni. In più serviranno diversi giorni per capire il reale impatto delle misure cautelative prese dalle Istituzioni.

Ecco quanto riferito a tal proposito dal vice-ministro: “Servono 14 giorni pieni per capire quanto le restrizioni imposte hanno limitato il contagio. Dalla prossima settimana, dovremo osservare una diminuzione del numero dei contagi. C’è il problema di chi si è spostato al sud e magari non si è messo in quarantena. Ci sarà quello dei contagi familiari, che non rispondono al distanziamento sociale. Ma il calo dovrà esserci”.

