Coronavirus, 19enne di Udine è stato fermato per ben 6 volte fuori dall’abitazione. Il ragazzo ora rischia grosso per non aver rispettato l’ordinanza

L’Italia sta vivendo una situazione di crisi assoluta. Il Coronavirus ha ormai preso il sopravvento, e l’unico modo per combattere il diffondersi della pandemia è rimanere a casa il più possibile. Le uniche uscite consentite sono quelle relative al lavoro, a motivi di salute o per l’acquisto di beni necessari. Non certamente uscite di svago. Un 19enne della provincia di Udine non ha però capito queste misure, violando il decreto legge per ben 6 volte. Il ragazzo si è recato spesso negli ultimi giorni nel capoluogo friulano per incontrarsi con i suoi amici, come faceva solitamente anche prima che scoppiasse questa crisi. Adesso rischia veramente grosso per ciò che ha fatto.

Cosa rischia il 19enne fermato a Udine

Molte persone non hanno ancora capito che, per fermare l’espansione del Coronavirus, serve l’aiuto di tutti. Ogni giorno si parla di tantissime nuove denunce rivolte a cittadini che hanno violato le ordinanze, spostandosi di casa senza alcuna motivazione valida. È il caso di un 19enne fermato ad Udine con i suoi amici per ben 6 volte tra il 15 e il 21 marzo. Ieri pomeriggio, dopo l’ennesimo controllo, il ragazzo è stato portato alla Questura di Udine, dove la Divisione Anticrimine gli ha notificato il foglio di via obbligatorio. Inoltre, sempre il questore ha imposto al 19enne il divieto di ritorno a Udine per 1 anno intero. Ma non finisce qui. Il ragazzo rientra nel titolo di “persone socialmente pericolose”, e potrebbe quindi finire anche nel penale. Da capire nei prossimi giorni quale decisione definitiva verrà presa sul suo conto.

