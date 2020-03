A Roma oggi è stata registrata la vittima per Coronavirus più giovane di tutto il Lazio. L’uomo, deceduto al Policlino di Tor Vergata, era rientrato da un viaggio in Spagna

All’inizio dell’epidemia in Italia i dati sui morti raccontavano di un Coronavirus che attaccava e colpiva quasi esclusivamente le persone anziane. Ora, invece, anche i giovani cominciano ad avere sempre più spesso complicanze a seguito del contagio da Covid-19 anche tra i giovani. Nella notte è morto un 34enne all’ospedale Policlinico di Tor Vergata a Roma. Emanuele Renzi, questo il suo nome, era intubato da 6 giorni in terapia intensiva ma purtroppo non ce l’ha fatta. Si tratta della vittima più giovane della Regione Lazio da quando è cominciata l’epidemia. La salma sarà sottoposta ad autopsia allo Spallanzani, per accertare se ci siano state altre cause concomitanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, taxi in rivolta: “Non garantiremo il servizio”

Da Pesaro a Roma, altro i morto giovane: il Coronavirus non dà scampo

Il 34enne era originario di Cave, piccolo comune della città metropolitana di Roma, ma da tempo risiedeva nella capitale. Emanuele era stato recentemente in Spagna, a Barcellona, e al rientro in Italia aveva iniziato ad avere la febbre. La situazione sembrava essere sotto controllo, ma poi improvvisamente le condizioni del giovane sono peggiorate ed è stato costretto al ricovero in terapia intensiva al Policlinico di Tor Vergata. Dopo 6 giorni di intubazione, il quadro clinico è precipitato e nella notte è venuto a mancare. Il caso del romano di 34 anni, più giovane vittima nel Lazio a causa del Coronavirus, arriva a distanza di qualche giorno da un altro decesso di un paziente nel pieno della vita. Il 19 marzo, infatti, a Pesaro è morta una ragazza di 27 anni, anche se in questo caso oltre all’infezione da Covid-19 c’erano anche delle gravi pregresse patologie.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, morta a Pesaro la vittima più giovane d’Italia

+++ #Coronavirus: È deceduto al Policlinico di Tor Vergata un uomo di 34 anni ricoverato in condizioni gravi in terapia intensiva. Proveniva da un viaggio in Spagna. https://t.co/SexCWNFA8K +++ — Salute Lazio (@SaluteLazio) March 22, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24