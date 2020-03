Coronavirus, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. Numeri ancora alti purtroppo ma non mancano le buone notizie rispetto a quanto pervenuto ieri. Ecco il confronto.

Coronavirus, arrivano buone e cattive notizie dal nuovo bollettino medico. Quelle positive sono relative a una decrescita effettiva rispetto ai numeri di ieri, mentre quelle negative riguardano il numero comunque ancora alte di contagiati e vittime del Covid-19.

Coronavirus, il bollettino medico del 22/03/2020

Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, ha fatto il punto in conferenza stampa: “Oggi registriamo 952 guariti in più, il che porta a 7.024 il quadro totale. Per quanto riguarda l’incremento di nuovi contagiati, risponde alla voce di 3.957 nuovi casi per un totale di 46.638. Purtroppo anche oggi registriamo 651 deceduti”.

Salgono in totale a 5.476 decessi totali. Tuttavia, a proposito del confronto, se ne registrano 142 rispetto a ieri. Così come sono 864 i casi inferiori sempre rispetto ai dati di ieri in conferenza. Si mantiene stabile invece il numero di guariti, con + 18 oggi rispetto al bollettino precedente.

Franco Locatelli, presidente dell’ISS presente all’incontro con la stampa, ha commentato così le ulteriori scomparse delle ultime 24 ore: “In queste giornate ci siamo detti ripetutamente che i pazienti ultra 70enni sono coloro che pagano il prezzo più alto all’epidemia da Sars-Covid-2. Sono i soggetti fragili quelli che non riescono a superare l’infezione. Gli anziani sono un patrimonio di questo paese, sono la nostra radice storia e sono i nostri ricordi. Vanno dunque mesi in atto le misure necessarie per tutelarli. Evitiamo che escano di casa e cerchiamo di proteggerli. La settimana prossima sarà cruciale per uscire da questa situazione”.

