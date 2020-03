L’idea delle maschera da sub per sopperire all’emergenza Coronavirus

La famosa maschera da sub di Decathlon è stata utilizzata per sperimentare ventilatori ospedalieri per sopperire all’emergenza Coronavirus. L’idea è partita da un ex primario dell’Ospedale di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, il dottor Renato Favero. Il dottore conosce la maschera in vendita nel noto negozio d’articoli sportivi ed ha esposto la sua idea alla società Isinnova, composta da un team di ingegneri, designer ed esperti di comunicazione che si dedica alla raccolta di idee per trasformarle in oggetti concreti.

Il prototipo delle valvole Charlotte e del nuovo raccordo al respiratore è nato in soltanto 7 giorni ed è anche risultato perfettamente funzionante. I primi esperimenti sono stati fatti all’ospedale di Chiari, nel bresciano, collegando direttamente la maschera all’ossigeno tramite la presa al muro.

Coronavirus, la maschera da sub utilizzata anche per prevenzione

E’ capitato di vedere in giro persone con indosso proprio la maschera da sub Decathlon in sostituzione alle mascherine necessarie per evitare ogni tipo di contagio. Il Governo ha emanato un vademecum che spiega per filo e per segno il livello di sicurezza delle mascherine e chi deve utilizzarle. Le FFP3 sono quelle con il livello più alto di sicurezza, sono dotate di valvola di esalazione e devono usarle solo i medici che lavorano in terapia intensiva.

Le FFP2 con valvola di esalazione vanno usate dai soccorritori, mentre quelle senza valvola sono indicate per Forze dell’Ordine, medici di famiglia e guardie mediche. Infine, le mascherine chirurgiche o ‘fai da te’ vanno utilizzate da tutti i cittadini obbligati ad uscire di casa, sebbene sarebbe meglio utilizzare quelle con sicurezza maggiore.

