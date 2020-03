Con le nuove misure restrittive imposte per limitare il contagio di Coronavirus, il decreto impone ai supermercati nuovi orari: scopriamo quali sono.

Il Governo italiano sta facendo di tutto per evitare nuovi contagi da coronavirus, visto che ancora molti italiani stanno prendendo sottogamba la situazione, nonostante la migliaia di morti. Così con il nuovo decreto arrivano anche nuove restrizioni, il tutto al fine di convincere gli italiani a stare in casa.

Regole più rigide per i runner, che in questi giorni si sono mostrati i più impavidi, andando a correre nonostante l’infinità di casi di contagio. Ma le nuove regole hanno rischiato anche di chiudere gli alimentari. Per ora il Premier Conte ha deciso di tenere aperto tali negozi, ma sono stati le catene stesse a modificare gli orari di lavoro. Andiamo a vedere quindi quali catena hanno modificato i propri orari e quando li potremo trovare aperti.

Coronavirus, decreto: le misure restrittive delle regioni e delle catene di supermercati

Così, visto che il picco sembra ancora lontano, le regioni stanno facendo di tutto per evitare ulteriori contagi. La prima regione ad adottare tale restrizioni è stato il Veneto. Mentre il Lazio ha deciso di modificare gli orari. La Lombardia, invece, continua a discutere sulle nuove restrizioni degli orari.

Nelle tre regioni sopra citate sono questi i nuovi orari:

Veneto : chiusura la domenica e nei giorni festivi.

: chiusura la domenica e nei giorni festivi. Lazio : 8:30-19 dal lunedì al sabato. Domenica 8:30-15:00.

: 8:30-19 dal lunedì al sabato. Domenica 8:30-15:00. Lombardia e tutte le altre regioni: nessuna limitazione degli orari.

E se le regioni iniziano a cambaire orari o ad imporre nuove restrizioni, ci sono alcune catene di supermercati che hanno deiso di cambiare orari autonomamente.

ESSELUNGA: La catena di supermercati italiana, l’Esselunga ha stabilito dei nuovi orari da sabato 21 marzo fino a venerdì 3 aprile per i suoi negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana. I nuovi orari sono i seguenti: da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 20; domenica dalle 8 alle 15; da lunedì a sabato 8.30-19 e domenica 8-15 solo nel Lazio, in seguito alle nuove disposizioni regionali.

La catena di supermercati italiana, l’Esselunga ha stabilito dei nuovi orari da per i suoi negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana. I nuovi orari sono i seguenti: in seguito alle nuove disposizioni regionali. CARREFOUR: La catena di supermercati francese, invece ha deciso di modificare i propri orari su scala nazionale. I vari negozi Carrefour saranno aperti: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 19 e domenica dalle 8.30 alle 15, fino al 29 marzo .

La catena di supermercati francese, invece ha deciso di modificare i propri orari su scala nazionale. I vari negozi Carrefour saranno aperti: e . LIDL: La catena di supermercati d’origine tedesca, invece ha preso misure molto simili al Carrefour. I suoi negozi saranno aperti: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 19; domenica dalle 8.30 alle 13.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24