Coronavirus, commissario Arcuri promette agli italiani le mascherine. A breve tutti gli italiani dovrebbero essere forniti di presidi individuali.

Con il coronavirus che miete vittime di giorno in giorno, è naturale che sia partita una vera e propria corsa alle mascherine. Da settimane vi riportiamo come sui grandi siti online come Amazon ed Ebay tutti abbiano alzato i prezzi e sia partita la caccia alla mascherina FFP3 ed FFP2. Ed i prezzi sono lievitati a dismisura, portando a delle speculazioni molto poco etiche, che hanno arricchito ed anche parecchio poche persone, ai danni della popolazione terrorizzata. Ed il problema sussiste. Soprattutto negli ospedali e nelle sezioni di primo soccorso, infatti, in tantissimi operano assolutamente senza alcun tipo di presidio e di aiuto da parte del governo. Una situazione folle, che non deve e non può essere ancora tollerata.

Coronavirus, il commissario Arcuri: “Da domani mascherine per tutti!”

Proprio per fare chiarezza e calmare le acque, il commissario Arcuri, incaricato di gestire il problema, ha parlato alla Rai. Le sue parole sono una promessa importante: mascherine per tutti nei prossimi giorni, niente più italiani senza presidi di difesa individuale. Di seguito quanto sostenuto

“Da domani o martedì al massimo tutte le regioni avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati. A partire dalla settimana successiva,contiamo di dare poi a tutti gli italiani i dispositivi di protezione individuale”.

