Coronavirus, ci siamo quasi per l’Ospedale Fiera Milano. Come illustra Guido Bertolaso, advisor Regione Lombardia per l’emergenza da Covid-19, è quasi pronta per l’apertura iniziale della nuova struttura sanitaria.

In un video postato attraverso il proprio profilo Facebook, il consulente ha fatto il punto della situazione: “Quello che vedete alle mie spalle è il progetto dell’ospedale del centro di rianimazione. La fiera di Milano, il quale servirà per dare un contributo importante nella terribile lotta contro questo nemico subdolo, silenzioso ma pericolosissimo”.

Coronavirus, Bertolaso illustra il progetto di Fiera Milano

E’ corsa contro il tempo per intervenire nel breve tempo possibile, e a tal proposito filtra enorme entusiasmo come assicura Bertolaso: “Le maestranze sono già all’opera, si lavora 24 ore su 24. Giorno e notte. L’attrezzatura la stiamo reperendo in giro per il mondo. C’è un grande gioco di squadra che sta funzionando e che ci fa dire che entro la fine della settimana, siamo ottimisti, dovrebbe esserci l’apertura dei primi 4 moduli di questo grande centro di rianimazione”.

Strutture che, come da programma, sarà incredibilmente fornita e preparata per l’ondata sanitaria: “Poi andrà avanti nelle sue realizzazioni fino ad arrivare fino a oltre 200-250 letti di rianimazione, terapia intensiva e sub-intensiva. Insomma sarà una grande struttura dotata tra l’altro di tutti quelli che sono i servizi diagnostici per un centro di questo livello”.

Sarà una soluzione come assicura Bertolaso, non una pezza per tappare la problematica: “Non abbiamo voluto creare un lazzaretto, non abbiamo voluto creare un capannone con brandine per mettere lì quelli che avevano più speranza e dovevano morire per forza. E’ il contrario: vogliamo combattere fino e in fondo, fino all’ultima goccia di sangue, sudore e fatica che ci metteremo per riuscire a vincere insieme questa drammatica guerra tutti insieme”.

