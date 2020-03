Coronavirus, Avigan è diventata una delle parole più cercate dagli italiani e non solo nelle ultimissime ore. Il farmaco però non è disponibile qui.

Da ora circola in rete e su tutti i social un video, che poi ha portato alla nascita di altri più brevi, di un ragazzo che vive in Giappone. L’uomo paventa che il governo nipponico abbia ordinato a tutti i cittadini l’uso del Avigan, un farmaco che ha come eccipiente principale il Favipiravir. Grazie a questo farmaco miracoloso, si comprende nel video, il Giappone avrebbe già sconfitto l’infezione di coronavirus, riuscendo a far tornare tutti i propri cittadini ad uno stile di vita normale. Sembra un miracolo della scienza, ma potrebbe non essere affatto così. In Europa ed in America, infatti, l’Avigan, o Favipiravir, non è legale e non può essere messo in commercio od importato dall’estero.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, 42.681 contagi e 4.825 decessi in Italia: nuova ordinanza Lombardia – DIRETTA

Coronavirus, Avigan vietato in Europa ed USA: “Dubbi sull’efficacia”

Il medicinale, infatti, non è stato ancora approvato dalla AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, e dalla FDA, Food And Drug Administration. Di seguito la nota AIFA: “Ad oggi, non esistono studi clinici pubblicati relativi all’efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della malattia da COVID-19. Sono unicamente noti dati preliminari, disponibili attualmente solo come versione pre-proof (cioè non ancora sottoposti a revisione di esperti)”.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, Pasqua si avvicina: i rischi di un nuovo esodo

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24