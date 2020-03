Coronavirus, Angela Merkel in quarantena: la cancelliera tedesca in isolamento precauzionale dopo aver avuto contatti con una persona positiva

Il Coronavirus da alcune settimane è arrivato in maniera pesante anche in Germania, che ad oggi conta oltre 20.000 contagiati. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel è stata messa in quarantena: la notizia è stata data dal suo portavoce ed è stata subito lanciata dall’agenzia di stampa teutonica Dpa. L’isolamento della Merkel è dovuto a dei contatti che la stessa leader politica ha avuto con un medico, poi risultato positivo al Covid-19. Da quanto si apprende, la cancelliera nei giorni scorsi era stata sottoposta ad un vaccino contro lo streptococco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Locatelli: “Settimana decisiva, da domani ci aspettiamo una discesa”

C’è preoccupazione intorno ad Angela Merkel, che ora potrebbe essere positiva al Coronavirus dopo i contatti con il medico contagiato. La notizia della sua quarantena è stata diffusa dal portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, appena dopo il discorso televisivo fatto alla Nazione, in cui ha detto ai proprio connazionali di rimanere a casa e di evitare tutti i contatti possibili. La Merkel, che durante l’isolamento svolgerà comunque le sue funzioni, nei prossimi giorni sarà sottoposta al test. Nel frattempo la situazione in Germania sta peggiorando giorno dopo giorno: il bilancio dei contagiati è arrivato a oltre 24mila, circa 2500 in più rispetto a ieri. Il conto delle vittime, però, è uno dei più bassi di tutti paesi colpiti: soltanto 92.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Soluzione al Coronavirus, possibile svolta in Germania: la scoperta

#German #Chancellor Angela #Merkel is put in #quarantine after #doctor she saw tested positive for #coronavirus – as her country bans gatherings of more than TWO people to stop the spread https://t.co/Nq3zBilADZ via @MailOnline

— Matthias Dick (@alba_dalai) March 22, 2020