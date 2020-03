Alcuni passi della Bibbia avrebbero predetto quello che sta accadendo ora, compreso il Coronavirus! La profezia è da brividi

Questo 2020 non è certamente iniziato nel migliore dei modi. Tra problemi dovuti al disastro ambientale in corso, periodo di siccità in Australia e, ovviamente, il Coronavirus, il mondo sembra stia andando a rotoli. Si può parlare di un’autentico disastro, che sta raggiungendo il proprio culmine in questi ultimi tempi con la pandemia che avanza a livello globale. In questi casi, moltissimi fedeli si stanno appellando al Signore, pregando per cercare di uscire da questa terribile situazione che l’intera umanità sta vivendo. Leggendo un passo della Bibbia, ci sono alcune frasi che sanno di vera e propria profezia di quello che sta accadendo in questi giorni. Si parla di Australia, di Africa e di Coronavirus: ciò che si trova scritto è da brividi.

L’incredibile profezia che si trova sulla Bibbia

Leggendo il Libro delle Cronache 2 della Bibbia e, nello specifico, i passi 7:13-16, ci sono alcune frasi che sanno di vera e propria profezia su ciò che sta accadendo proprio ora. “Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia” sembra riferirsi al terribile periodo di siccità in Australia. “Quando ordinerò alle locuste di divorare il paese” potrebbe essere un riferimento al problema in Africa. “Quando manderò la peste in mezzo al mio popolo” , invece, pare riferirsi proprio al Coronavirus. Parole che, lette in questo momento storico, sono da brividi. Il Signore, in questi passi del Libro delle Cronache 2, chiede preghiera e devozione da parte dei fedeli, per ottenere la salvezza del mondo. Un’autentica profezia che ha dell’incredibile.

