Terremoto a L’Aquila, nelle zone già fortemente provate nel 2009 una scopssa dio magnitudo 3.5 ha scanetano di nuovo il panico

Terremoto a L’Aquila e tornano ad affacciarsi i fantasmi del 2009 anche se questa volta la scossa è stata meno forte. Come ha confermato l’Ingv il sisma alla profonditaà di 10 chilometri ha avuto una magnitudo di 3.5 sulla Scala Richter. Ma nonostante la sua potenza relativa, è stata avvertita distintamente da tutta la popolazione locale.

Sono state infatti diverse le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco. Ma al momento in realtà non sono registrati danni a cose o persone. L’epicentro è stato individuato nel Comune di Capitignano, ad ovest dal capoluogo. Un centro ad uja trentina di chilometri da L’Aquila, in una zona diventata tristemente famosa per il disastro di undici anni fa. E lì vicino ci sono comuni già duramente provati, come Campotosto.

Fin da subito sui social, accanto ai messaggi rassicuranti di chi ha provato tanta paura ma senza conseguenze ci sono domande. Le più gettonate sono legate all’emergenza Coronavirus. Se infatti i decreti proibiscono assembramenti di ogni tipo, nel caso di un terremoto come deve comportarsi la popolazione? E soprattutto dove può scappare per cercare rifugio in sicurezza?

Terremoto in Abruzzo, nelle scorse ore altre scosse nella zona di Macerata

Il terremoto di questa sera a L’Aquila segue solo di poche ore quello registrato ieri nelle Marche, con epicentro a Macerata. La scossa sera stata avvertita da tutta la popolazione della zona poco prima delle 6 del mattino. Una scossa classificata con intensità 3.3 della scala Richter.

Ha avuto come epicentro i comuni attorno a Visso, Fiordimonte, Pieve Torina, Monte Cavallo, Ussita, Pievebovigliana e Fiastra. Solo gli ultimi episodi in sefrie, ché già lo scorso 28 febbraio la terra era tornata a tremare nel marchigiano, con una scossa di magnitudo 2.4 della scala Richter, allora con epicentro a 6 km da Ancona. Anche in quell’occasione, come oggi, tanmta paura ma nessun danno. La memoria di quello che è avvenuto nel 2009 però è ancora fresca e in quelle zone torna la paura.