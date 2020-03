Il Milan ha comunicato la positività al coronavirus da parte di Paolo Maldini e del figlio Daniel

Paolo Maldini ed il figlio Daniel sono gli ultimi due, per ora, della lista di personaggi famosi positivi al coronavirus. A comunicare il contagio è stato il Milan con una nota ufficiale sul sito:

“AC Milan comunica che il Direttore dell’Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra”. I due, nonostante i sintomi, sono in buone condizioni: “Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica”.

Non solo Maldini, la lista di positivi si allunga

Come già detto, Maldini è solo l’ultimo della lunga lista di sportivi positivi al coronavirus. Il primo è stato Daniele Rugani della Juventus, al quale è seguito Gabbiadini della Sampdoria. Ora sono ben 15, tra staff e giocatori, gli infetti tra la Doria. L’Atalanta ha deciso di non lasciare comunicazioni, mentre tra i bianconeri si sono aggiunti negli ultimi giorni sia Matuidi che Dybala. Nella Fiorentina entrano nell’elenco Vlahovic, Cutrone e Pezzella. Invece, tre le fila dell’Hellas Verona, risulta solo Mattia Zaccagni.

LEGGI ANCHE—> Juventus, Dybala e la compagna positivi al Coronavirus – FOTO

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24