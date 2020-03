Lutto nel giornalismo: è morto Gianni Mura, storica firma di ‘Repubblica’ e autore di memorabili pagine di sport italiano.

Grandissimo lutto nel mondo del giornalismo. Si è spento all’età di 74 anni Gianni Mura all’ospedale di Senigallia per un attacco cardiaco improvviso. Mura, che era nato a Milano il 9 ottobre 1945, è stato autore di pagine memorabili dello sport italiano (dal calcio al ciclismo) e del celebre romanzo “Giallo su giallo“, che gli ha permesso di vincere il ‘Premio Grinzane’. Celebre anche la sua rubrica della domenica ‘Sette giorni di cattivi pensieri’. Proviamo, però, a capire meglio chi è stato Gianni Mura, ripercorrendo le tappe più significative della sua vita.

Giornalismo, ecco chi era Gianni Mura

Gianni Mura muove i primi panni nel mondo del giornalismo come praticante a ‘La Gazzetta dello Sport’ e dal 1965 viene inviato come corrispondente al Giro d’Italia. Nel 1976 passa a ‘Repubblica‘ dove parla soprattutto di sport e segue il Tour de France, mentre per il settimanale ‘Il Venerdì’ si occupa di recensioni eno-gastronomiche. Nel 2012 viene pubblicato il suo secondo romanzo che ha per protagonista il commissario Magrite e intitolato ‘Ischia’.