Continuano i bombardamenti in Libia, nella capitale Tripoli. Infatti questa mattina tre razzi, lanciati dal capitano Haftar, hanno colpito il centro storico.

Non si ferma la guerra civile in Libia, inutile il “cessate il fuoco” accordato pochi mesi fa. Infatti il generale Khalifa Haftar è tornato a colpire, lanciando tre razzi sul Centro Storico di Tripoli. Fortunatamente dopo il lancio dei razzi non c’è stato nessun morto, ma solamente due feriti, una donna ed una bambina.

Ad informare sull’attentato, ci ha pensato il tweet del Lybia Observer che annuncia: “Sette case sono state danneggiate“. Lo stesso profilo Twitter ha poi ricordato che il centro storico di Tripoli è ricco di monumenti risalenti all’età romana e bizantina. Inoltre questo sarebbe il primo attacco al centro storico del generale Haftar.

A woman and a little girl were wounded and seven houses were damaged in three rocket attacks by warlord Haftar’s militia groups on the Old Town of #Tripoli, an ancient walled city dating back to the Ottoman and Roman times pic.twitter.com/5HJrFQYBVi

— The Libya Observer (@Lyobserver) March 20, 2020