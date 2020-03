Anche un altro giocatore della Juventus positivo al Coronavirus: Paulo Dybala è affetto da Covid-19. Contagiata anche la fidanzata Oriana Sabatini

Dopo Rugani e Matuidi, anche un altro giocatore della Juventus è risultato positivo al Coronavirus. Pochissimi minuti fa è arrivata la notizia del contagio di Paulo Dybala, data proprio dallo stesso calciatore argentino sul proprio profilo Twitter. La positività del numero 10 bianconero è stata ufficializzata anche dal club stesso. Contagiata anche la fidanzata argentina Oriana Sabatini. Ma la coppia rassicura i fans: “Stiamo bene, in perfetta salute”. La ‘Joya’ è in isolamento volontario dall’11 marzo, così come tutti i suoi compagni di squadra, ma al momento è asintomatico.

Juventus, anche Dybala positivo al Coronavirus: è il terzo bianconero contagiato

Paulo Dybala è il terzo calciatore della Juventus contagiato, dopo i casi di Daniele Rugani e di Blaise Matuidi. Tutta la squadra era stata messa in quarantena dopo la notizia dei primi casi interni. Qualche giorno fa lo stesso attaccante argentino aveva smentito la notizia di una sua presunta positività al Coronavirus, uscita su alcuni media sudamericani, ma il risultato del test è arrivato solamente sabato pomeriggio. Come avvenuto per altre società come Sampdoria o Fiorentina, non si esclude che prossimamente anche altri bianconeri possano risultare contagiati. La Juventus ha chiuso il suo campionato con la vittoria contro l’Inter dell’8 marzo, giocata in un ‘Allianz Stadium deserto e in un clima surreale, ma ora per il club di Torino il pallone è l’ultimo dei pensieri.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

