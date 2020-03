Grecia, forte scossa di terremoto nella notte: avvertita nitidamente anche in Italia nelle zone comprese tra Puglia e Calabria

Un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito la regione di Tesprozia in Grecia sabato notte alle 00.49 ora locale (1.49 in Italia), ad una profondità di 7,4 chilometri (4,6 miglia). A confermarlo l’Autorità nazionale di gestione delle catastrofi e delle emergenze del paese ellenico.

Il sisma, avvenuto a 14 km da Paramythia, nella periferia dell’Epiro nella Grecia nordoccidentale, ha colpito anche l’Albania, secondo il Servizio geologico statunitense.

Non ci sono ancora dichiarazioni su vittime, mentre ci sarebbero diversi danni ai palazzi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto, forte scossa nella notte in Calabria: la situazione

Grecia, forte scossa di terremoto nella notte: avvertita anche nel Sud Italia

Il terremoto è stato avvertito anche in Italia in modo piuttosto nitido svegliando la popolazione nelle zone comprese tra la Puglia e la Calabria. Diverse segnalazioni sono state fatte dagli abitanti delle due Regioni pur non riscontrando al momento particolari danni ad abitazioni ed edifici. La situazione resta in aggiornamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto a L’Aquila, una scossa ha riportato la paura in Abruzzo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto Macerata, la terra torna a tremare: scossa di magnitudo 3.3