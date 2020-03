E’, al momento, il terzo paese del mondo per numero di contagi e il quarto per vittime e la situazione in Spagna si fa sempre più preoccupante a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo conferma l’edizione online del quotidiano ‘El Pais’, secondo cui rispetto a ieri si registrerebbero altri 1.848 casi positivi per un totale adesso di 21.828. I morti, invece, sono precisamente 1.117, oltre 100 più di ieri.

Spagna, terapie per chi ha più possibilità di sopravvivenza

Intanto – secondo quanto riferito nelle scorse ore da ‘El Mundo’ – starebbe circolando in Spagna una nota all’interno della Sanità e delle società mediche del Paese, secondo cui i medici saranno chiamati a decidere chi può entrare a fare terapia e chi salvare, considerando le possibilità di successo per ogni persona. Una situazione davvero inquietante e terrificante, che rischia di degenerare nelle prossime ore. Seguiremo con estrema attenzione la situazione in Spagna e nelle altre parti del mondo e vi terremo sicuramente aggiornati.

