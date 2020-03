Coronavirus, ponte di Genova illuminato dal tricolore: ecco la splendida immagine apparsa in queste ore nel capoluogo ligure.

Momento delicatissimo per l’Italia, che si ritrova ad affrontare la grandissima emergenza Coronavirus che ha già provocato più di 42 mila contagi e 4.825 decessi nel nostro paese. E anche la città di Genova mostra tutta la sua vicinanza al paese. Proprio in queste ore, infatti, il nuovo ponte del capoluogo ligure si è illuminato con il tricolore come simbolo di unità e fiducia in una fase complicata come quella che ci troviamo a vivere tutti. Sul nuovo ponte sono stati proiettati tre fasce di luce lunghi circa un chilometro con i colori della bandiera italiana, che hanno collegato i due estremi dell’autostrada.

Coronavirus, ponte di Genova illuminato: i commenti

Ecco quanto ammesso dall’assessore alla Cultura della Regione Liguria, Ilaria Cavo: “Il nuovo ponte di Genova si illumina con il tricolore per quella luca simboleggia la rinascita, la ripartenza, lo slancio verso il futuro nella convinzione che ce la faremo tutti insieme, uniti“. Sulla stessa lunghezza d’onda il noto architetto Renzo Piano: “La luce sul nuovo ponte accende simbolicamente una luce di speranza per tutto il Paese e per Genova, città di mare abituata ad affrontare le burrasche con coraggio e determinazione“.