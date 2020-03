Coronavirus, paziente 1 perde anche il padre. Una notizia molto triste che senza dubbio aumenta il calvario in cui da settimane già vive l’uomo di Lodi.

Il coronavirus è iniziato diverse settimane fa per noi italiani, e la situazione non ha fatto che peggiorare da allora. L’ormai noto virus proveniente da Wuhan ha fatto il giro della Cina e si è stabilito in Europa ponendo il primo focolaio proprio nel nostro Paese, precisamente nel nord dell’Italia. Uno dei primissimi infetti è stato un ragazzo del nord Italia, precisamente di Codogno, Lodi. Per lui l’anno non poteva iniziare peggio, essendo diventato in pratica l’oggetto di odio da parte di tutta l’Europa, che vede in lui uno dei principali colpevoli della situazione attuale. Oggi, per lui, le cose sono ancora più dure e difficili.

Coronavirus, paziente 1 perde anche il padre prima di essere dimesso

Dopo aver perso la madre proprio per il coronavirus qualche giorno fa, l’uomo definito come Paziente 1, ha da poche ore perso anche il padre. Un periodo davvero complesso per il ragazzo, rimasto orfano dopo aver perso entrambi i genitori per una malattia che egli stesso ha involontariamente aiutato a diffondere, suo malgrado. Intanto proprio lui è in procinto di essere dimesso ufficialmente dopo tanti giorni di terapia intensiva.

