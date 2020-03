Coronavirus, lenti a contatto pericolose: i medici consigliano di usare gli occhiali per evitare eventuali contagi veicolati dalle mani

In un momento così delicato legato alla continua diffusione del coronavirus non di finisce mai di prendere sufficienti precauzioni. I consigli degli esperti riguardano tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, dall’igiene ai comportamenti da seguire. Oltre allo stare isolati occorre prestare attenzione a degli aspetti spesso sottovalutati. Come ricordato dai medici oltre alla bocca e al naso anche gli occhi sono veicolo di infezione da Covid-19. Il che significa che portare le mani in prossimità del viso rappresenta un rischio di infezione ove possibile da evitare.

Chi utilizza le lenti a contatto per problemi di vista è chiaramente più soggetto al pericolo di rimanere infettato. A lanciare l’allarme nelle ultime ore è stato il presidente della Società oftalmologica italiana (Soi), Matteo Piovella. Per quanto possibile, ricorda, è meglio evitarle in questo momento, poichè dover mettere le mani più volte al giorno negli occhi non è il massimo della sicurezza.

Coronavirus, lenti a contatto pericolose: medici consigliano gli occhiali

C’è poi un aspetto più tecnico che potrebbe favorire la diffusione del virus attraverso le lenti a contatto.

Piovella spiega: “Il materiale delle lenti permette al virus di sopravvivere per 5 giorni, poichè realizzate con silicone, una delle superfici sintetiche preferite dal Covid-19“.

Proprio per questo si consiglia di utilizzare in questo momento gli occhiali o se proprio non se ne può fare a meno le lenti usa e getta giornaliere.

Inoltre le sostanze utilizzate per la pulizia delle lenti settimanali o mensili “Sono aggressive per la congiuntiva bulbare e provocano spesso allergie o intolleranza nei confronti della lente a contatto”. A prescindere quindi dal rischio coronavirus sempre meglio cambiare quotidianamente le proprie lenti.

In questo particolare momento ogni singolo aspetto di prevenzione può fare la differenza.

