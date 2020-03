Coronavirus Lazio: oggi 7 decessi e 182 nuovi casi registrati in tutta la Regione. Gli ospedali intanto aumentano i posti per l’emergenza.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi, 21 marzo, parla di 182 nuovi casi di positività per un totale che arriva a 1190. In particolare le Asl della capitale hanno registrato 132 nuovi casi, 73 in provincia e 59 nella città di Roma. Sette le persone che hanno perso la vita in tutta la regione, in base all’ultimo bollettino ufficfiale di Salute Lazio.

A fronte di questo ci sono però anche notizie positive. A Tor Vergata infatti è stato completato lo svuotamento della Torre 8 che permetterà di far partire il Covid Hospital 4. I primi 40 posti saranno operativi da martedì 24 marzo. Due gironi dopo invece saranno disponibili i 40 posti letto del padiglione Covid dell’Ospedale San Camillo. Strutture chesui aggiungono allo Spallanzani e ai due nuovi centri Covid, Casal Palocco e Columbus. Inoltre all’Umberto I sono operativi da questa sera altri 16 posti di malattie infettive.

In tanto però nella zona di Vallerano, a Roma Sud, è stata isolata la Casa di Riposo Giovanni XXIII in via Carlo Galeffi. Una struttura che ospita 66 persone anziane ed è ora vigilata speciale da parte della Asl Roma 2 dopo la positività di due operatori. Inoltre semptre oggi sono risultate positive altre 20 suore e un addetto al servizio di sorveglianza all’Istituto di Grottaferrata. Anche qui sttruttura in isolamento.

Lazio, tre decessi a Roma e Civitavecchia tutti con gravi malattie

Tre delle sette persone decedute oggi nel Lazio erano di Civitavecchia. Una donna di 90 anni, un uomo di 85 anni e una donna di 80 anni. Tre anche i morti a Roma: al Gemelli hanno perso la vita due uomini di 84 e 77 anni, entrambi con patologie pregresse. Al San Giovanni invece è morta una donna di 79 anni. Infine un decesso a Fondi, la prima zona rossa in provincia di Latina:ha perso la vita una donna di 65 anni.

A Roma, a parte i due casi più gravi che abbiamo già citato, la Asl Roma 1 ha comunicato 17 nuovi casi positivi ma 465 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Asl Roma 3 sono 8 i nuovi casi positivi e 303 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. L’Asl Roma 4 comunica 14 nuovi casi positivi e 584 persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare.

E ancora, l’Asl Roma 5 ha registrato 22 nuovi casi positivi e 734 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Infine l’Asl Roma 6 ha 37 nuovi casi positivi e 86 persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Nelle altre province, mle due più colpite oggi so0no Frosinone e Viterbo con 16 casi a testa.

