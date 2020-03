La quarantena degli italiani di questi giorni a causa del Coronavirus diventerà presto un docufilm: nasce il progetto “#rEsistiamo”

Sono giorni sempre più difficili per i circa 60 milioni di italiani, costretti a rimanere in casa a causa delle leggi restrittive per impedire la diffusione del Coronavirus. Tra flash mob e canti dal balcone, le famiglie stanno cercando di esorcizzare la paure del Covid-19 e di trascorrere con la maggiore serenità possibile questo periodo di quarantena. Tutto questo presto diventerà un docufilm: l’idea è della EndemolShine Italy, che sta lavorando ad un progetto, intitolato ‘#rEsistiamo‘ , un racconto l’esperienza degli italiani in questo momento di estrema difficoltà. Un progetto fatto di video-diari, inviati dai singoli cittadini, che contribuirà a documentare un evento che è già storico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, 42.681 contagi e 4.825 morti in Italia: il bollettino di Borrelli – DIRETTA

Coronavirus, la quarantena degli italiani diventerà presto un docufilm: come partecipare a “#rEsistiamo”

“Il progetto consisterà un in racconto corale – spiega la società di produzione – che coinvolgerà direttamente le persone che, attraverso video-diari, documenteranno la loro quarantena presso le proprie case e il loro #iorestoacasa“. #rEsistiamo sarà il racconto intimo di storie di tutti i giorni che riguardano le famiglie italiane in questo particolare momento. Dai genitori che escono per lavorare o per andare a fare la spesa, ai nonni, ai figli e ai nipoti che aspettano chiusi in casa. Nelle nostre giornate di isolamento ci sono sensazioni contrastanti che ci accomunano Ansia, preoccupazione, ma anche speranza e voglia di allegria, come testimoniano i tanti striscioni con la scritta “Andrà tutto bene“, i canti e balli dal balcone. Storie di rapporti interpersonali che inevitabilmente cambiano, di amori che soffrono per la lontananza forzata, ma che nel frattempo si rafforzano nelle difficoltà. Per partecipare ed essere protagonisti del docufilm basta scrivere all’indirizzo email [email protected].

LEGGI ANCHE >>> Trono di Spade, Sky allieta la quarantena: on demand le 8 stagioni

EndemolShine Italy realizzerà un docufilm per parlare dei giorni della quarantena e di chi, invece, non può rimanere a casa. #iorestoacasa #Coronavirus #Covid19 #rEsistiamo https://t.co/VW5Ubj37WH — Cinematographe.it (@3cinematographe) March 21, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24