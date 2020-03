Si insieda il primo paziente infetto da Coronavirus nell’ospedale da campo costruito a Cremona. Il paziente attualmente è in terapia intensiva.

E’ finalmente operativo il primo ospedale da campo adibito per combattere il Coronavirus a Cremona. La struttura è stata costruita in tempi record in sole 36 ore, davanti al nosocomio di Cremona. Un ospedale donato direttamente da Samaritan’s Pursue, organizzazione umanitaria statunitense, riconosciuta per il suo carattere cristiano evangelico.

Infatti, con i suoi medici, la Samaritan’s Pursue si è messa a disposizione per dare una mano in una delle zone più colpite dal Covid-19. L’organizzazione ha infatti offerto una struttura composta da 15 tende e 60 posti letto per pazienti positivi ma non gravi e altri 8 in rianimazione. Ma non solo, nella struttura infatti è presente anche un laboratorio analisi e una sala per le radiografie, una farmacia e tutti i servizi necessari.

Anche questi servizi saranno attivati nel giro di pochi giorni, con la struttura che dovreà funzionare completamente.

Coronavirus, a Cremona l’ospedale provvisorio è una “manna dal cielo”

Dopo pochi giorni dal primo caso positivo a Codogno, Cremona si è trovata davanti a sè una situaqzione drammatica, diventando uno dei comuni più colpiti dal virus ormai conosciuto come Covid-19. A comunicare la situazione precaria nel comune lomnardo ci ha pensato Antonio Cuzzoli, vicedirettore direttore del dipartimento di urgenza ed emergenza.

Infatti proprio Cuzzoli durante la cerimonia della ‘dedication’ ha dichairato che in città mancano i letti di rianimazione che pian piano sono stati riempiti, anche da pazienti di 30 anni e con un quadro clinico critico. Inoltre non è servito aumentarli il giorno dopo. Così è stato necessario aprire il prima possibile l’ospedale donato da Samaritan’s Persue.

L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, prima di aprire la cerniera al primo tendone ha definito l’inaugurazione come: “Un raggio di sole” ed ancora “una speranza di vita“. Inoltre Gallera ha ringraziato il presidente della Ong, Eric Timmens, per il bellissimo gesto compiuto.

Da Lunedì sarà completamente operativa l’intera struttura. Inoltre a Bergamo alcuni alpini stanno lavorando per aprire un ospedale provvisorio simile a quello di Cremona, che salvo proroghe funzionerà per i prossimi tre mesi.

