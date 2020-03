Ieri il Governo ha lanciato task force per trovare 300 medici volontari. Poco fa, il Premier Conte ha annunciato l’arrivo di 3500 richieste

L’Italia e soprattutto la sanità italiana stanno compiendo degli sforzi immani. Il Coronavirus è una delle sfide più difficili che l’intero pianeta si sia trovato ad affrontare nel passato recente, e serve la mano da parte di tutti. Nella giornata di ieri, il Governo ha lanciato una task force per trovare 300 medici volontari da aggiungere a coloro che già da settimane lavorano senza sosta. Pochi minuti fa, il Premier Conte ha annunciato, tramite post su Facebook, che sono giunte al Governo oltre 3500 richieste da parte di medici di tutta Italia. Nel messaggio, il Premier ci ha tenuto a ringraziare tutti per il sostegno mostrato in queste ore. Una vera dimostrazione della coesione di tutta la comunità italiana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Italia, uno studio rivela: virus entrato due volte

Coronavirus, task force medici: il modulo da compilare

Il Coronavirus ha ormai da tempo messo in ginocchio l’Italia. Il numero di contagi e di decessi sale di ora in ora, e la situazione è al limite del collasso. Soprattutto nel Nord Italia, gli ospedali sono ormai saturi di posti letto, e la terapia intensiva è in crisi. I medici, definiti dal Premier Conte “eroi col camice bianco” stanno lavorando giorno e giorno per salvare più vite possibili, ma il loro lavoro potrebbe non bastare. Ecco perché, nella giornata di ieri, il Governo ha aperto una task force per trovare almeno 300 medici Coronavirus da mandare negli ospedali maggiormente bisognosi di personale aggiuntivo. Il modulo, scaricabile da qui, va compilato in tutte le sue parti. In caso di esito positivo, il Dipartimento della Protezione Civile provvederà a contattare l’aspirante medico il più in fretta possibile, delineando i dettagli.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus: ecco come fare la spesa senza fare la fila

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24