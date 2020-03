Stato di emergenza anche in Italia: il Coronavirus si estende a macchia d’olio e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. Il Governo, intanto, ha allargato la zona rossa a tutto il territorio nazionale. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI

<<< Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>>

Sabato 21 marzo

12:18 – Arriva da Singapore l’app anti-contagio. Si tratta di Trace Together e permette di contenere la diffusione del virus. Leggi l’articolo.

11:20 – Da oggi basta un Whatsapp o una mail per le ricette mediche. >>> LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO

10:50 – Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute: “Pronti a seguire l’esempio di Seul. La Corea del Sud ha limitato i contagi individuando i soggetti positivi e siamo pronti a seguire anche noi questa strada”.

10:15 – Ci sono i primi 2 decessi anche a Singapore: lo ha annunciato il ministero della Sanità.

09:45 – Sono 275 mila i casi di positività nel mondo, mentre le vittime complessive sono quasi 11.400.

09:20 – A Roma arriva un nuovo divieto firmato dalla sindaca Raggi in queste ore.

08:45 – A Milano si registrano lunghe code davanti ai supermercati questa mattina. Il giro di vite del Governo ha mandato in tilt la popolazione che dalle 06.30 attendeva l’apertura delle porte.

08:30 – Complessivamente nel mondo i casi di Coronavirus sono al momento 275.434, con 11.399 vittime. A riportarlo la Johns Hopkins University di Baltimora.

08:00 – Il Governatore dello Stato di New York ha dichiarato che il 100% dei lavoratori deve rimanere a casa per contenere l’emergenza coronavirus. Saranno esentati solo gli operatori in prima linea e i trasporti pubblici.

07:10 – Tornano ad aumentare i contagi in Corea del Sud con 147 nuovi casi nella giornata di venerdì. Sono state registrate anche 8 nuove vittime per un totale che supera quota 100 (102).

06:30 – Per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi contagi da Coronavirus interni. Sono invece 41 i casi di positività importati dall’esterno.

<<< Per avere il riepilogo dell’emergenza Coronavirus dei giorni scorsi, clicca qui >>>

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24