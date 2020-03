La Lombardia prende contromisure drastiche contro il Coronavirus: chiusura totale fino al 15 aprile: Ecco l’ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana

Dopo l’ennesima giornata tragica dal punto di vista dei contagi e dei morti per il Coronavirus in Lombardia, la decisione inevitabile è arrivata. La Regione vedrà una nuova stretta alle attività rimaste ancora aperte e alle abitudini dei cittadini. Poco fa il presidente Attilio Fontana ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura degli uffici pubblici, degli studi professionali, dei cantieri, oltre al divieto di praticare sport e attività motoria all’aperto, anche singolarmente. L’ordinanza sarà in vigore da domenica 22 marzo e ci resterà fino al 15 aprile.

Coronavirus, chiusura totale in Lombardia: altra giornata nera per la Regione

Da giorni ormai il presidente Fontana e l’assessore al welfare Giulio Gallera invocavano al Governo norme ancora più restrittive per frenare i contagi di Coronavirus, che nelle ultime ore sono aumentati vertiginosamente. Soltanto oggi in Lombardia sono stati registrati 3.251 casi positivi al Covid-19 in più rispetto a ieri e la spaventosa cifra di 546 vittime. In totale sono arrivate a 25.515 le persone contagiate e 3.095 i morti. Numeri che continuano a crescere e che impongono misure sempre più drastiche. Niente più passeggiate e corsette, anche in solitaria, all’aperto, l’ordinanza prevede una stretta ancora più pesante fino al 15 aprile. La situazione è davvero tragica nella provincia di Bergamo, dove solo oggi sono stati scoperti 715 casi (5.869 totali) e Brescia (5.028). C’è davvero bisogno di una “mano pesante” per tentare di arginare un problema che al momento sembra quasi ingestibile.

