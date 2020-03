Coronavirus, bollettino Lombardia sta cominciando a girare su internet e le cifre sono a dir poco raccapriccianti.

Il coronavirus non sta fermando affatto la propria corsa, anzi. Pare che si sta avvicinando sempre di più il picco che porterà ad un numero enormi di morti e per questo è necessario rispettare le norme che lo Stato ha già varato. E chissà che non ne varerà di ancora più restrittive e dure, dato che i numeri sono a dir poco spaventosi. Le cifre della regione sono molto alta e devono spingere ad importanti riflessioni in tutto il mondo. Soprattutto perché il resto d’Europa pare ancora non essere del tutto cosciente dei rischi che si corrono Probabilmente, quindi, vedremo delle norme sempre più restrittive, per evitare ulteriore diffusione del virus.

Coronavirus, bollettino Lombardia: 546 morti oggi, oltre 3mila vittime

Negli ultimissimi minuti circola il bollettino della regione Lombardia, epicentro del focolaio di coronavirus che ha attecchito proprio lì. I numero sono devastanti. Pare, infatti, che nelle ultime 24 ore siano stati ben 546 le persone a morire con il coroanvirus. Una cifra altissima, che deve spingere i cittadini a maggiori riflessioni ed ad un’attenzione sempre maggiore verso questa problematicità. E’ necessario fare di tutto per rispettare le norme imposte dal Governo ed evitare ogni possibile attività o decisione che possa mettere a rischio la salute personale e di chi ci sta intorno.

