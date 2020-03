Calciomercato Juve, spunta un super affare col Real Madrid all’orizzonte. La notizia arriva direttamente dalla Spagna: secondo quando filtra, si tratta di una trattativa da 60 milioni.

L’asse Juventus–Real Madrid si riscalda in vista dell’estate. E la notizia arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto infatti riferisce il portale Don Balon, le due società saranno pronte a sedersi a un tavolo per un nome ben preciso: Miralem Pjanic.

Calciomercato Juve, scambio col Real per Pjanic?

Il talento serbo, infatti, si sarebbe offerto al club spagnolo attraverso il suo entourage. Il motivo? Un rapporto non idilliaco col leader dello spogliatoio bianconero, ovvero Cristiano Ronaldo. Questo motivo, oltre alla ricerca di nuovi stimoli dopo un’esperienza durata quattro anni in piemonte, potrebbe portare l’ex Lione nella capitale spagnola.

La Vecchia Signora, nel frattempo, ha già ben chiaro il prezzo: 55-60 milioni di euro. Dal quale di certo non derogherà. A meno che il Real Madrid non sia disposto a inserire eventualmente delle contropartite tecniche, così a provare a fare tutti felici.

In tal senso sono diversi i nomi come che potrebbero far gola e a caso del club juventino, come Eden Hazard, Gareth Bale, James Rodriguez, Luka Jovic e Marcelo. Molto tuttavia dipenderà anche dal prossimo allenatore della Juventus, la cui posizione dipenderà dal termine di questo campionato coronavirus permettendo. Prima che tutto si fermasse, malgrado la vittoria contro l’Inter, la sua posizione non era così salda in prospettiva di fine stagione.