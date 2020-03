Per allietare le giornate da passare in casa per il Coronavirus, Sky proporrà nella modalità”on demand” tutte le 8 stagioni del ‘Trono di Spade’

Un’ottima notizia per gli amanti delle serie tv fantasy che in questo periodo, costretto a rimanere in casa per l’emergenza Coronavirus, non sa come trascorrere il tempo. Dal 26 marzo e fino al 2 aprile tutte le 8 stagioni del ‘Trono di Spade‘ sarà disponibile su Sky, nella modalità “on demand” sul canale appositamente dedicato di Sky Atlantic (tasto 111 del decoder). Sarà, inoltre, disponibile anche in streaming su Now Tv. ‘Game of Thrones’ (la versione originale) è la saga più vista della storia, la più commentata e la più premiata per tutti i tempi, perciò ci sarà l’occasione ora anche per chi non l’hai mai guardata.

Trono di Spade, Sky propone tutte le 8 stagioni nella modalità ‘on demand’: come passare la quarantena per il Coronavirus

Tutti gli appassionati di questa serie tv abbonati a Sky si sfregheranno le mani al pensiero di potersi godere tutte le stagioni in una sorta di maratona. Il Trono di Spade, la saga creata David Benioff e da Daniel Brett Weiss ed ispirata al ciclo di romanzi ‘Cronache del ghiaccio e del fuoco‘ di George R. R. Martin, è stata trasmessa per la prima volta nell’aprile 2011 tramite il canale via cavo HBO. Anche in Italia ha avuto uno strepitoso successo ed è stata distribuita sui canali Sky Cinema e Sky Atlantic. Dal 26 marzo al 2 aprile gli appassionati, o anche i curiosi che non l’hanno mai seguita, potranno godersi un’intera stagione ogni giorno, per 8 giorni consecutivi. Guardarsi il Trono di Spade è solo uno dei tantissimi modi per trascorrere piacevolmente del tempo in questo periodo di quarantena forzata a causa del Coronavirus.

