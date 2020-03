Esiste un supercomputer, Summit, che è impegnato nella lotta al coronavirus: ecco cosa è in grado di fare

Si chiama Summit ed è il supercomputer impegnato nella lotta al coronavirus. Grazie a lui infatti, diversi ricercatori sono stati in grado di individuare 77 sostanze chimiche in grado di fermare o quanto meno rallentare l’infezione di cellule ospiti da parte di SARS-CoV-2. Questo è un fattore molto importante nella creazione di un vaccino, il quale però avrà bisogno ancora di molto tempo.

In sostanza Summit trova, grazie a delle simulazioni, un farmaco che potrebbe legarsi al virus prima che questi infetti un soggetto. Oltre a trovare le sostanze, le ha numerate in base a delle possibilità. Tutto ciò permette ai ricercatori di non fare tentativi alla cieca e quindi di essere anche più rapidi.

Summit, tutta la potenza del supercomputer

Summit è un supercomputer che gli Stati Uniti hanno commissionato a IBM nel 2014. La sua potenza complessiva è di 200 PetaFLOP (operazioni in virgola mobile) al secondo. Il suo sistema prevede 4608 nodi di elaborazione ed ognuno di essi comprende 2 CPU IBM Power9 e 6 GPU NVIDIA Tesla, che comunicano tra di loro a una velocità di 25 Gigabyte per secondo.

Il computer sfrutta quasi 300 km di fibra ottica e pesa 340 tonnellate. Summit si trova al laboratorio nazionale di Oak Ridge, nel Tennessee, ed è stato pensato proprio per aiutare gli scienziati a risolvere i più grandi problemi del mondo. Lo si sta usando, proprio come dimostrato, per fare importanti progressi nel campo medico. In passato è riuscito a individuare segnali premonitori del morbo di Alzheimer trovando i geni che rendono il paziente più vulnerabile alle dipendenze dagli oppioidi. Inoltre è stato utile per prevedere degli eventi climatici importanti grazie ad i suoi calcoli.

