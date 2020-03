Torna a parlare Papa Francesco sulla situazione Coronavirus in Italia. Il Santo Padre è sicuro della difesa di medici e autorità dalla crisi.

Papa Bergoglio continua ad essere al fianco dell’Italia. Il Santo Padre, infatti, è attivo ogni giorno per dare una mano al nostro paese che sta attraversando un periodo di forte crisi sanitaria.

Questa mattina, durante la messa di Santa Marta ha chiesto ai suoi fedeli una preghiera per medici ed autorità. Per il Papa Francesco è encomiabile il lavoro di medici, personale ospedaliero, volontari della salute ed autorità, specialmente in questo momento di crisi.

Nonostante le preghiere ed il supporto di Bergoglio, però, l’Italia guarda in faccia alla realtà ed al momento non si trova ancora una situazione per uscire dalla crisi sanitaria. Centinaia di morti ogni giorno, ed un picco che ancora si deve raggiungere, il tutto contornato dal massimo impegno degli italiani, rintanati in casa per contenere il virus.

Le preghiere di Papa Francesco non bastano: superati i decessi della Cina

Confortante, specie per gli italiani fedeli, la continua presenza di Papa Francesco. Il Santo Padre fa sentire la sua presenza ogni giorno, o con dichiarazioni per mezzo stampa oppure attraverso il suo profilo Twitter.

Ma forse nemmeno le preghiere del Santo Padre servono in questo momento. L’Italia, infatti, si trova ai piedi del virus, con il dato dei decessi che ha superato addirittura quello della Cina. Infatti secondo l’ultimo report la quota dei morti sarebbe arrivata a 3.405. Un dato più che preoccupante, visto che in Cina i decessi si sono fermati a 3.245.

Inoltre sono ben 2.498 i malati ricoverati in terapia intensiva, 241 in più rispetto a ieri e di questi 1.006 sono solamente in Lombardia. Infine sono circa 33.190 i malati, con oltre 15mila cittadini in Isolamento domiciliare.

Il virus ha colpito anche i bambini con oltre 300 casi, ma fortunatamente non si è registrata ancora nessuna vittima. Sarà necessario trovare una soluzione il prima possibile per evitare ulteriori contagi e raggiungere il picco il prima possibile, per riuscire a vedere quanto prima la luce in fondo al tunnel.

