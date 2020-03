Battesimo in chiesa a Napoli nonostante il divieto per il Coronavirus: Carabinieri scoprono tutto e denunciano 4 persone compreso il prete

Una notizia che ha davvero dell’incredibile arriva da San Gennaro Vesuviano, comune in provincia di Napoli. Nonostante il divieto di ogni tipo di cerimonia per le norme contro la diffusione del Coronavirus, una famiglia, in accordo con la parrocchia, ha organizzato un battesimo in chiesa. A scoprirlo sono stati i Carabinieri, passando casualmente per un controllo di routine, Anche le forze dell’ordine saranno rimaste stupite nel vedere il sacerdote celebrare il battesimo di un neonato fregandosene delle misure restrittive a causa dell’epidemia di Covid-19. Sono stati denunciati il prete, il padrino del bimbo, il fotografo e i due genitori.

Napoli, battesimo in chiesa nonostante il divieto per il Coronavirus: cosa dice il decreto

Il decreto emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vieta ogni celebrazione religiosa come matrimoni, battesimi, messe e funerali fino al 3 aprile, proprio perché c’è un altro rischio di assembramento e di contagio. Tuttavia, molte chiese sono state riaperte o non sono state chiuse affatto. Ma cosa dice la legge? Non è obbligatorio mettere i lucchetti ai luoghi di culto, a patto che all’interno di essi vi sia la possibilità di rispettate le distanze di almeno un metro. Sarà possibile, dunque, entrare nelle chiese per pregare, ma solo un po’ alla volta. Molti sacerdoti e vescovi hanno riaperto, o non hanno voluto chiedere, perché secondo loro i cittadini, oltre che curare il corpo, hanno bisogno di curare anche lo spirito.

