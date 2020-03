Milano, Daspo ad una mamma che stava assistendo ad una partita di calcio in oratorio. Alla fine del match ha rivolto gravissime minacce ad un ragazzo.

Milano, Daspo ad una donna di 51 anni protagonista di una scena violenta e ingiustificabile. Tutto è successo qualche settimana fa sulle tribune di un oratorio cittadino. E adesso è arrivato il duro provvedimento firmato dal questore del capoluogo, Sergio Bracco. Per due anni la signora non potrà frequentare nessun evento postivo.

Ma cosa ha combinato la donna? Come racconta la stampa locale tutto è cominciato fuori dal campo sportivo dell’oratorio San Gerolamo Emiliani di via Don Calabria, nel quartiere di Cimiano. In campo, il 1° febbfraio, si stava giocando una partita valida per il campionato invernale “Tornei dell’amicizia“.

Di amicizia però a quanto pare alcuni dei protagonisti ne hanno mostrata poca. In particolare un diciassettenne sarebbe stato protagonista di alcuni inteventi piuttosto rudi, tutti ai danni di un avversario, figlio della donna. Falli che hanno esasperato gli animi inm campo e anche fuori. Tanto che già nel corso della parttiti gli animi si sono surriscaldati, ma nessuna immaginava un epilogo come quello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Daspo per arbitro dopo una testata al giocatore: è la prima volta

Milano, Daspo per una mamma che ha cercato di strangolare un ragazzo



L’allenatore del ragazzo troppo falloso lo ha fatto uscire dal campo e lui, secondo i racconti, avrebbe sputato per terra, ma vicino a dove stava la signora. A quel pinto lei ha cominciato a dare in escandescenze. Prima gli ha urlato contro di tutto, da ‘Maledetto’ a ‘Ti insegno io come si sta al mondo’. Poi quando il ragazzo è uscito dal campo è passata alle vie di fatto.

La donna infatti secondo alcune testimonianze raccolte dagli agenti del commissariato di Labrate, avrebbe aggredito il 17enne. E avrebbe anche provato a strozzarlo davanti a tutti. A quel punto è stata coinvolta anche la madre del giocatore aggredito, che è stata graffiata ma non ha voluto andare in ospedale per farsi medicare.

Dopo gli accertamenti, gli agenti hanno denunciato al 51enne a piede libero per violenza privata e minacce aggravate. Ed è anche arrivata la proposta di Daspo nei suoi confronti. Un provvedimento che è stato firmato martedì scorso, 17 marzo, diventando quindi effettivo in attesa che la magistratura faccia il suo corso. Tutto per una partita del ‘Torneo dell’Amicizia’ che entrambe le famiglie ricorderanno a lungo.