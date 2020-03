Tutto pronto per il ribaltone del meteo nel weekend. Il caldo, infatti, lascerà spazio alle piogge ed ai venti freddi provenienti dalla Russia.

Gli ultimi tre giorni di questa settimana ci hanno fatto assaggiare un pò di primavera. Infatti abbiamo trovato sole su tutta la penisola con temperature a dir poco gradevoli. La nostra penisola, quindi, si preparava ad accogliere a braccia aperte l’arrivo della stagione primaverile con qualche giorno da anticipo, ma invece nel weekend tutto cambierà nuovamente.

Infatti nel fine settimana la situazione meteorologica italiana cambierà drasticamente. Il caldo lascerà spazio ai venti freddi provenienti dalla Russia, mentre il sole ci abbandonerà nuovamente, ed avremo un sabato ed una domenica uggiosa, con piogge sparse da nord a sud.

Il maltempo del weekend sarà caratterizzato dal ritorno delle nebbie in val Padana e dalle nevicate sulle cime alpine ed appenniniche. Ma non finisce qui, infatti le piogge torneranno a tartassare anche il Centro Italia, con precipitazioni su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud invece avremo solamente un cambio di cielo, che diventerà più cupo su tutto il meridione.

Meteo weekend, venerdì 20 marzo resiste il bel tempo

Il maltempo, però, dovrà attendere un’altra giornata per far il suo ritorno in Italia. Infatti nella giornata odierna continuerà a splendere il sole su tutta la penisola, salvo alcuni locali annuvolamenti. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio la situazione settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, la mattinata partirà con un sole su quasi tutte le regioni. Però, con l’avanzare del pomeriggio, si potrà notare un aumento delle nuvole in cielo, segno che qualcosa cambierà nel weekend. Qui le condizioni meteo ottimali mostreranno segni di cedimento la sera, con l’arrivo delle prime piogge. Le temperature sono in leggero calo, con massime che si attestano tra i 16 e 19 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, già dalle prime ore del mattino avremo cieli più nuvolosi, specialmente in Toscana e Sardegna. Nonostante gli annuvolamenti, non sono previste piogge. Con l’arrivo della sera aumenterà la copertura anche sulle Marche. Qui le temperature rimarranno stabili, con massime dai 16 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia troveremo un ampio soleggiamente sulle regioni peninsulari. Qualche nuvola di troppo invece in Sicilia, che lascia presagire l’arrivo delle piogge durante il cambiamento meteo del weekend. Anche qui le temperature risulteranno stazionarie, con massime che oscillano tra i 16 e 19 gradi.

L.P.

