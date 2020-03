Google, doodle di oggi dedicato al pioniere del lavaggio delle mani: ecco il Video che immortala il dottor Ignaz Semmelweis.

Oggi, venerdì 20 marzo, Google ha pensato ad un doodle speciale dedicato a Ignaz Semmelweis, noto medico ungherese pioniere della teoria del lavaggio delle mani. Il medico originario di Buda, scomparso il 13 agosto del 1865, ha dedicato gran parte della sua vita agli studi sulle trasmissioni batteriche da contatto e alla prevenzione della febbre puerperale. E proprio il lavaggio delle mani e le trasmissioni batteriche sono tremendamente d’attualità in un momento complicato come questo, in cui l’allarme Coronavirus la sta facendo da padrone.

Google doodle, ecco chi è Ignaz Semmelweis

Ignaz Semmelweis mosse i primi passi in una clinica ostetrica di Vienna, prima di arrivare ad una grandissima conclusione che avrebbe letteralmente stravolto il campo della medicina: le mani non pulite bene o disinfettate erano il veicolo di diverse malattie. E, proprio grazie a questa scoperta, lo stesso Semmelweis propose di lavare le mani con una soluzione di cloro e in appena 12 mesi le morti si ridussero addirittura del 90%. E la scoperta di Ignaz Semmelweis deve servire da monito soprattutto adesso. Ecco il VIDEO: