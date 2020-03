Coronavirus, nuove ordinanze per fronteggiare l’emergenza sanitaria che stringe sempre più l’Italia nella morsa. Stop ai runners dopo le numerose segnalazioni e non solo.

Coronavirus, il Governo dice stop all’allenamento all’aperto. Dopo la criticità emergenza e le numerose segnalazioni a proposito di più runners in zona ravvicinata, le Istituzioni fanno dietrofront per quanto riguarda l’attività agonistica e non solo.

Coronavirus, le nuove direttive del Governo

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha infatti firmato delle nuove ordinanze tra cui c’è incluso anche il discorso dell’allenamento in zona pubblica. Sarà in realtà sempre possibile svolgerlo, ma a patto che sia “individualmente nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

E non finisce qui. Le nuove restrizioni prevedono infatti anche lo stop all’attività ludica o ricreativa all’aperto, così come sarà vietato l’accesso del pubblico a parchi, ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Resteranno inoltre chiusi gli esercizi che forniscono alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

Potrebbe interessarti anche —-> Mascherine coronavirus, FFP2, FFP3 e le altre: quali servono davvero?

E’ prevista un’eccezione solo per gli esercenti lungo le autostrade, i quali però potranno vendere unicamente prodotti da asporto e da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti anche quelli negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo, chiaramente, di assicurare in ogni caso l’oramai nota distanza di sicurezza. Restano infine vietati gli spostamenti verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24