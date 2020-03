Coronavirus, scuole chiuse fino a giugno: ecco l’ultimo scenario secondo quanto trapela da alcune fonti del Ministero dell’Istruzione.

Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, continua a ribadire che al momento è impossibile stabilire quando riapriranno le scuole, ma intanto da alcune fonti interne al Ministero inizierebbe a trapelare uno scenario nuovo e sorprendente. Lo riferisce in queste ore ‘Fanpage.it’, secondo cui tutti gli studenti italiani potrebbero non tornare in classe fino a giugno. Si tratterebbe, dunque, di una ulteriore proroga rispetto al primo termine fissato per venerdì 3 aprile. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a questo delicato argomento.

Coronavirus, chiusura scuole e negozi: le ultime

L’emergenza Coronavirus continua ad estendersi a macchia d’olio nel nostro paese e, proprio in virtù della crescita continua del numero di morti e contagi, la chiusura delle scuole verrà sicuramente prorogata oltre la prima settimana di aprile. Stesso discorso anche per negozi e centri sportivi, con l’obbligo per ogni cittadino di uscire di casa solo per necessità importanti ed urgenti. Ma non è finita qui: presto, infatti, potrebbe essere ufficializzato anche l’impiego dell’esercito con l’obiettivo di controllare in maniera più capillare il territorio italiano ed eventuali spostamenti della popolazione.

