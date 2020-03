La previsione su contagi, guariti, decessi, ricoveri e picco epidemia Coronavirus

Da una ricerca universitaria è stata stilata una previsione circa i dati relativi al Coronavirus. Pubblicati da iLmeteo.it la ricerca si basa sulle ultime statistiche disponibili ed un calcolo matematico scientifico. Secondo lo studio – che risulta essere piuttosto ottimistico – il picco dovrebbe esserci a giorni, con un pesante carico ospedaliero in una settimana. Parallelamente dovrebbe aumentare sia le guarigioni che i decessi, fino a raggiungere una stabilizzazione. Il dato evidenzia come si andrebbe verso l’attenuamento della situazione verso inizio aprile, nonostante resti preoccupante il sovraccarico ospedaliero.

Previsione Coronvirus, è attendibile?

Se da un lato l’augurio è quello che tutto finisca nel breve tempo possibile, è anche vero che molti eventi previsti per Maggio e Giugno sono stati già annullati. Pensiamo al GP di Monza di Formula 1 o il G7 di Giugno. Ad avvalere la teoria anche il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, continua a ribadire che al momento è impossibile stabilire quando riapriranno le scuole, ma intanto da alcune fonti interne al Ministero inizierebbe a trapelare uno scenario nuovo e sorprendente.

Lo riferisce in queste ore ‘Fanpage.it’, secondo cui tutti gli studenti italiani potrebbero non tornare in classe fino a giugno. Si tratterebbe, dunque, di una ulteriore proroga rispetto al primo termine fissato per venerdì 3 aprile. Stesso discorso anche per negozi e centri sportivi, con l’obbligo per ogni cittadino di uscire di casa solo per necessità importanti ed urgenti. Ma non è finita qui: presto, infatti, potrebbe essere ufficializzato anche l’impiego dell’esercito con l’obiettivo di controllare in maniera più capillare il territorio italiano ed eventuali spostamenti della popolazione.

