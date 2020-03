Coronavirus: morto la scorsa notte il turista italiano ricoverato all’ospedale di Jaipur, in India. L’uomo era ricoverato insieme alla moglie.

India: è morto la scorsa notte il turista affetto da Coronavirus. Come riporta Skytg24, le autorità indiane hanno dato l’annuncio del decesso del 68enne, ricoverato all’ospedale di Jaipur, in Rajasthan. L’uomo, medico di Codogno ormai in pensione, era stato ricoverato in India insieme alla moglie, già da due settimane. I medici indiani, riporta Skytg24, avevano dichiarato l’uomo negativo ai test e sostenevano di averlo curato attraverso l’utilizzo di farmaci antiretrovirali.

Coronavirus: anche un altro turista ha perso la vita

Non è l’unico caso quello dell’ex medico di Codogno. Anche un altro turista ha perso la vita a causa del Coronavirus. Si tratta di un uomo di 61 anni, deceduto all’ospedale dell’Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kuri a L’Avana (Cuba) due giorni fa. L’uomo, come riporta Il Corriere dell’Umbria, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale cubano e si trovava in ospedale dal 10 marzo. L’uomo, come riporta anche l’agenzia Nova, aveva manifestato già da alcuni giorni una condizione molto delicata ed era stato immediatamente trasferito in terapia intensiva. Il turista era entrato in ospedale con una situazione clinica già compromessa, dal momento che aveva precedenti problematiche di asma bronchiale. Dieci, intanto, i casi di positività al CoVid-19 a Cuba. Sale dunque anche il numero decessi dei turisti italiani sparsi per il mondo.

Nel frattempo, sono in continuo aggiornamento i dati relativi al nostro Paese. Superato il numero di vittime rispetto alla Cina, l’Italia conta 3405 decessi, con 4440 guariti. Salito invece a oltre 33mila il numero di casi positivi al Coronavirus. Solo nella città di Milano, si sono riscontrati 534 contagi in un giorno.

